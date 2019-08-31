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РИА Новости

Международные рейтинговые агентства ухудшили суверенный рейтинг Аргентины

01:01 31.08.2019 (обновлено: 07:11 31.08.2019)
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© РИА НовостиМеждународное рейтинговое агентство Moody`s
Международное рейтинговое агентство Moody`s
© РИА Новости
Международное рейтинговое агентство Moody`s
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Аргентины в иностранной и национальной валютах с B2 до Caa2 и рассмотрит вопрос о его возможном дальнейшем понижении, говорится в релизе агентства.
Moody's указывает, что решение о пересмотре рейтинга принято на фоне растущих ожиданий относительно убытков инвесторов вследствие растущего давления на государственные финансы, о чем свидетельствует намерение правительства продлить срок погашения по долговым обязательствам.
В пятницу другое рейтинговое агентство из "большой тройки", S&P Global Ratings, установило суверенный рейтинг Аргентины на преддефолтном уровне "CCC-/C" c негативным прогнозом. До этого агентство на несколько часов опускало рейтинг страны до уровня "SD". Рейтинг "CCC" означает, что эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам, и его возможности зависят от благоприятных экономических условий. Рейтинг "SD" предполагает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам.
Агентство Fitch также понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Аргентины в иностранной валюте до уровня "ограниченный дефолт" ("RD") с "С".
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