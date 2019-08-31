Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T00:19Z
https://ria.ru/20190831/1558101910.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155334/88/1553348830_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6060126740d44444011e66bc271c16c9.jpg
РИА Новости

Россия перенесет частицу Вечного огня в столицу Словении

00:19 31.08.2019
605
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВечный огонь в Казани
Вечный огонь в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в столицу Словении Любляну состоится в субботу, мероприятие приурочено к предстоящему 1 сентября 80-летию со дня начала Второй мировой войны.
Это событие станет "беспрецедентным по своей значимости", сообщила пресс-служба Российского исторического общества. "Это будет первый Вечный огонь, зажженный за последние десятилетия в столице страны – члена ЕС и НАТО", - подчеркивается в сообщении.
При участии ветеранов Великой Отечественной войны, почетного караула и военного оркестра огонь зажгут в лампаде для последующей транспортировки в Словению спецбортом министерства обороны России. На церемонии пройдет минута молчания и состоится возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата.
В мероприятии примет участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, а также представители Минобороны и МИД.
Мирослав Церар
29 мая, 13:41РИА Новости
В МИД Словении заявили, что диалог с США не повлияет на контакты с Россией
На следующий день, 1 сентября, огонь будет доставлен в Любляну. Там при участии российской делегации его зажгут у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн", который открыл президентом России Владимир Путин в 2016 году.
"Церемония станет важным символом общей исторической памяти и послужит напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны", - отмечает РИО.
Во время Первой мировой на территории Словении было около 40 тысяч пленных российских солдат. Во Вторую мировую в городе Марибор действовал концлагерь для советских военнопленных, в 1941-1942 годах погибли больше 5 тысяч красноармейцев.
Профилактика горелки Вечного огня в Александровском саду
8 мая, 09:37Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Священное пламя: как Вечный огонь готовят ко Дню Победы
800201
Обсудить 0
Министерство обороны РФНАТОЕвросоюзВладимир ПутинСергей НарышкинМоскваЕвропаРоссияВ мире
Рекомендуем
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду
Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата отправили в Любляну
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский в Варшаве: оттепель в отношениях с Польшей и без участия Трампа
Памятник маршалу Коневу в Праге
Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
Польские солдаты у памятника защитникам Вестерплатте в Гданьске
Полянский: отказ пригласить РФ на 80-летие Второй мировой вызвал недоумение
Лента
новостей
Раскопки на месте тайного захоронения в Халиско, Мексика
Власти Мексики нашли свыше трех тысяч человеческих захоронений за 13 лет
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский заявил, что не будет ни на кого обмениваться
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Глава МИД Латвии "вычеркнул" балтийские страны из истории СССР
Посетители у стенда с фотографией российского космонавта на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Космонавты России могут остаться без госнаград за полеты на кораблях США
Президент Боливии Эво Моралес принимает участие в тушении природных пожаров в лесу региона Чикитания
Президент Боливии рассказал о помощи России в тушении пожаров
LIVE: Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата в Словению
Перенос частицы Вечного огня из Москвы в Любляну. Прямая трансляция
Ледник Хельхайм в Гренландии
Гренландский депутат призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
На Дальнем Востоке остаются подтопленными 84 населенных пункта
Логотип YouTube
СМИ раскрыли размер штрафных выплат YouTube за сбор информации о детях
Сооснователь и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси
Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
Гонконгская полиция разгоняет протестующих цветной водой. 31 августа 2019
Гонконгская полиция разгоняет протестующих цветной водой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:01В Армении на городской свалке нашли тело связанного младенца
19:00В центре Москвы завершилась не согласованная с властями акция
18:59Глава фракции Зеленского назвал Луценко "акционером" подпольных казино
18:55СМИ сообщили о гибели человека в результате нападения с ножом под Лионом
18:44Советник посольства России прочел в Анкаре лекцию к 80-летию начала войны
18:38В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
18:36В Госдуме заявили о необходимости повышать культуру содержания животных
18:21В Афганистане десять человек погибли при взрыве
18:17Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
18:01В Петербурге автомобиль сбил женщину
18:00В Турции сообщили подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому
17:59В Донецке сотни людей пришли возложить цветы к кафе, где погиб Захарченко
17:54В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
17:48В Башкирии пьяный мужчина бросил в салон такси учебную гранату
17:46Ураган "Дориан" может обрушиться на побережья Джорджии и Южной Каролины
17:42В США допустили введение новых санкций из-за "Северного потока — 2"
17:40Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
17:31Трамп заявил, что помощница извинилась перед ним после увольнения
17:27В московском метро мужчина погиб после падения на рельсы
17:25Пушков высмеял слова Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока – 2"
Лента новостейМолния