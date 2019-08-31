Россия перенесет частицу Вечного огня в столицу Словении

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в столицу Словении Любляну состоится в субботу, мероприятие приурочено к предстоящему 1 сентября 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

Это событие станет "беспрецедентным по своей значимости", сообщила пресс-служба Российского исторического общества. "Это будет первый Вечный огонь, зажженный за последние десятилетия в столице страны – члена ЕС и НАТО", - подчеркивается в сообщении.

При участии ветеранов Великой Отечественной войны, почетного караула и военного оркестра огонь зажгут в лампаде для последующей транспортировки в Словению спецбортом министерства обороны России. На церемонии пройдет минута молчания и состоится возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата.

В мероприятии примет участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, а также представители Минобороны и МИД.

На следующий день, 1 сентября, огонь будет доставлен в Любляну. Там при участии российской делегации его зажгут у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн", который открыл президентом России Владимир Путин в 2016 году.

"Церемония станет важным символом общей исторической памяти и послужит напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны", - отмечает РИО.