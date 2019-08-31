Сирийская армия останавливает боевые действия в Идлибе с 31 августа

ДАМАСК, 31 авг — РИА Новости. Сирийская правительственная армия в субботу в одностороннем порядке останавливает боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.

"В целях стабилизации обстановки российским Центром по примирению враждующих сторон достигнута договоренность о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 06:00 31 августа 2019 года ведения огня в зоне деэскалации "Идлиб", — говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон.

Гумкоридор

Предполагается, что перемирие позволит мирным гражданам покинуть часть Идлиба, удерживаемую террористическими группировками. МИД Сирии объявил 22 августа об открытии гуманитарного коридора для мирных жителей в деревне Суран на севере провинции Хама под защитой сирийской армии.

Предыдущее перемирие продержалось чуть больше трех суток: командование Вооруженных сил САР заявило 2 августа после переговоров в Нур-Султане, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в этом районе.

В результате операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск — Алеппо.

К утру 30 августа армия установила контроль над десятью деревнями к востоку от Хан-Шейхуна в Идлибе, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

При этом обстрелы со стороны террористов не прекратились: так, за 28 августа российские военные зафиксировали 28 обстрелов в САР, боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил на заседании СБ ООН, что вина за срыв перемирия в сирийском Идлибе лежит на террористах.

Ситуация в Идлибе неприемлема для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что ситуация в сирийском Идлибе неприемлема для Анкары, она принимает меры для защиты своих интересов. Он добавил, что новая волна беженцев из Идлиба из-за продолжающихся там военных действий начала двигаться в сторону Турции.