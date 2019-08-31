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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия останавливает боевые действия в Идлибе с 31 августа

00:11 31.08.2019 (обновлено: 11:57 31.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Военнослужащие сирийской армии . Архивное фото
ДАМАСК, 31 авг — РИА Новости. Сирийская правительственная армия в субботу в одностороннем порядке останавливает боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.
"В целях стабилизации обстановки российским Центром по примирению враждующих сторон достигнута договоренность о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 06:00 31 августа 2019 года ведения огня в зоне деэскалации "Идлиб", — говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон.

Гумкоридор

Предполагается, что перемирие позволит мирным гражданам покинуть часть Идлиба, удерживаемую террористическими группировками. МИД Сирии объявил 22 августа об открытии гуманитарного коридора для мирных жителей в деревне Суран на севере провинции Хама под защитой сирийской армии.
Предыдущее перемирие продержалось чуть больше трех суток: командование Вооруженных сил САР заявило 2 августа после переговоров в Нур-Султане, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Освобожденный Хан-Шейхун
23 августа, 16:42Война в Сирии
Сирийская армия освободила Хан-Шейхун и поселения на севере провинции Хама
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в этом районе.
В результате операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск — Алеппо.
К утру 30 августа армия установила контроль над десятью деревнями к востоку от Хан-Шейхуна в Идлибе, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
При этом обстрелы со стороны террористов не прекратились: так, за 28 августа российские военные зафиксировали 28 обстрелов в САР, боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
Вчера, 14:25Война в Сирии
Турция перебрасывает бронетехнику на границу с Сирией
Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил на заседании СБ ООН, что вина за срыв перемирия в сирийском Идлибе лежит на террористах.

Ситуация в Идлибе неприемлема для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что ситуация в сирийском Идлибе неприемлема для Анкары, она принимает меры для защиты своих интересов. Он добавил, что новая волна беженцев из Идлиба из-за продолжающихся там военных действий начала двигаться в сторону Турции.
Ранее в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия дала гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в Идлибе. Сирийская армия в ходе освобождения Хан-Шейхуна установила контроль также над населенным пунктом Мурик, где расположен наблюдательный пункт № 9 турецкой армии.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВойна в СирииДмитрий ПолянскийМевлют ЧавушоглуСовет Безопасности ООНМИД СирииТурцияСирияООНРоссияВ мире
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