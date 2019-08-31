Траволта признался, что очень доволен ролью отца

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Траволта снимается в кино более 40 лет, но больше всего радости ему приносит роль отца, сообщает People.
Актер рассказал изданию, что гордится своей дочерью Эллой Блю (19 лет), которая решила пойти по стопам знаменитых родителей. Она недавно снялась с отцом в фильме в фильме "Ядовитая роза".
"Она - личность. Грациозная, щедрая, уравновешенная, великолепная. Я не знаю, как она такой выросла, мне кажется, это не моя заслуга, но я ее обожал. И это, наверное, очень ценный вклад", - рассказал Траволта.
Актер также поделился, что у его сына Бена (8 лет) много увлечений: "гимнастика, теннис, рыбалка, и конечно, компьютерный мир, как у всех детей сейчас".
Джон Траволта и его жена актриса Келли Престон вместе уже 27 лет.