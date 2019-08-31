Лучшие фото РИА Новости, август 2019 года

Финал конкурса красоты "Миссис Россия 2019".
Самолеты МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" во время всероссийского этапа конкурса "Авиадартс" на авиационном полигоне "Дубровичи" под Рязанью.
Самолеты МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" во время всероссийского этапа конкурса "Авиадартс" на авиационном полигоне "Дубровичи" под Рязанью.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осматривают экспозицию Международного авиакосмического салона МАКС-2019.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осматривают экспозицию Международного авиакосмического салона МАКС-2019.
Американский трубач Тэд Вилсон выступает на 17 Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Американский трубач Тэд Вилсон выступает на 17 Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Командир экипажа лайнера Airbus А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов вводит мяч в игру в матче 6-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между "Уралом" и "Крыльями Советов".
Командир экипажа лайнера Airbus А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов вводит мяч в игру в матче 6-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между "Уралом" и "Крыльями Советов".
Метеорный поток Персеиды в небе над Кубанью.
Топ-модель Марта Хант на красной дорожке церемонии открытия 76 Венецианского международного кинофестиваля.
Топ-модель Марта Хант на красной дорожке церемонии открытия 76 Венецианского международного кинофестиваля.
Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России развернули на проспекте Сахарова в Москве большой триколор.
Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России развернули на проспекте Сахарова в Москве большой триколор.
Демонстрационные заезды мотоциклов, собранных вручную, на III Международном фестивале "Мотостолица 2019" в Санкт-Петербурге.
Демонстрационные заезды мотоциклов, собранных вручную, на III Международном фестивале "Мотостолица 2019" в Санкт-Петербурге.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева, где было принято решение освободить журналиста из-под стражи.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева, где было принято решение освободить журналиста из-под стражи.
Владимир Путин за рулем мотоцикла "Урал" на международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, организованном клубом "Ночные волки".
Владимир Путин за рулем мотоцикла "Урал" на международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, организованном клубом "Ночные волки".
Концерт Дженнифер Лопес на стадионе "ВТБ Арена" — Центральный стадион "Динамо" в Москве.
Концерт Дженнифер Лопес на стадионе "ВТБ Арена" — Центральный стадион "Динамо" в Москве.
Участница детской экспедиции на Северный полюс, посвященной 60-летию атомного ледокольного флота.
Участница детской экспедиции на Северный полюс, посвященной 60-летию атомного ледокольного флота.
Акция протеста в Гонконге против законопроекта об экстрадиции.
Акция протеста в Гонконге против законопроекта об экстрадиции.
Пчеловод Сергей Пальчук обкуривает рамку с сотами при помощи дымаря на пасеке в Приморском крае.
Пчеловод Сергей Пальчук обкуривает рамку с сотами при помощи дымаря на пасеке в Приморском крае.
Салют на открытии XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
Салют на открытии XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
Дмитрий Медведев и щенок пятнистого алабая Айк, которого в мае российскому премьеру подарил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Дмитрий Медведев и щенок пятнистого алабая Айк, которого в мае российскому премьеру подарил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Мальчик в монгольской степи.
Участники акции протеста против назначения Арсена Авакова на пост главы МВД Украины жгут фаеры у здания Верховной рады.
Участники акции протеста против назначения Арсена Авакова на пост главы МВД Украины жгут фаеры у здания Верховной рады.
Хип-хоп исполнительница Екатерина Ткаченко (Lil Kate) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Хип-хоп исполнительница Екатерина Ткаченко (Lil Kate) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Посетители фестиваля "Лотос-2019" на озере "Бассейн" недалеко от села Яковлевка.
Посетители фестиваля "Лотос-2019" на озере "Бассейн" недалеко от села Яковлевка.
Владимир Путин навещает в сочинском оздоровительном комплексе "Дагомыс" детей из семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области.
Владимир Путин навещает в сочинском оздоровительном комплексе "Дагомыс" детей из семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области.
Участники ежегодного праздника La Tomatina в испанском городе Буньоль.
Участники ежегодного праздника La Tomatina в испанском городе Буньоль.
Радуга в Монголии.
Дикие лошади близ села Кашкаранцы в Мурманской области.
Дикие лошади близ села Кашкаранцы в Мурманской области.
Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Игоря Крутого в Сочи.
Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Игоря Крутого в Сочи.
Подготовка Airbus A321 к вывозу с кукурузного поля в районе подмосковной деревни Рыбаки, где лайнер совершил экстренную посадку 15 августа.
Подготовка Airbus A321 к вывозу с кукурузного поля в районе подмосковной деревни Рыбаки, где лайнер совершил экстренную посадку 15 августа.
Артистка театра "Антикварный цирк" на форуме древних городов в Рязани.
Артистка театра "Антикварный цирк" на форуме древних городов в Рязани.
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон.
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон.
Автомобиль Aurus Senat на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.
Автомобиль Aurus Senat на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.
Девушки принимают участие в соревнованиях по бодифитнесу в День физкультурника в Москве.
Девушки принимают участие в соревнованиях по бодифитнесу в День физкультурника в Москве.
Самка белого медведя с детенышем на острове Гукера.
Международный фестиваль фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
Международный фестиваль фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.