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РИА Новости

Лучшие фото РИА Новости, август 2019 года

09:00 31.08.2019 (обновлено: 11:57 31.08.2019)
2770
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Финал конкурса красоты "Миссис Россия 2019".

Участницы в финале конкурса Миссис Россия 2019 в Москве
1 из 35

Финал конкурса красоты "Миссис Россия 2019".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолеты МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" во время всероссийского этапа конкурса "Авиадартс" на авиационном полигоне "Дубровичи" под Рязанью.

Самолеты МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на всероссийском этапе конкурса Авиадартс под Рязанью
2 из 35

Самолеты МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" во время всероссийского этапа конкурса "Авиадартс" на авиационном полигоне "Дубровичи" под Рязанью.

© РИА Новости / Максим Блинов
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осматривают экспозицию Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра экспозиции Международного авиакосмического салона МАКС-2019
3 из 35

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осматривают экспозицию Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Американский трубач Тэд Вилсон выступает на 17 Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.

Трубач Тэд Вилсон (США) выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
4 из 35

Американский трубач Тэд Вилсон выступает на 17 Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Колчин / Перейти в фотобанк

Командир экипажа лайнера Airbus А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов вводит мяч в игру в матче 6-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между "Уралом" и "Крыльями Советов".

Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов вводит мяч в игру в матче 6-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Урал и ФК Крылья Советов
5 из 35

Командир экипажа лайнера Airbus А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов вводит мяч в игру в матче 6-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между "Уралом" и "Крыльями Советов".

© РИА Новости / Алексей Колчин
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Метеорный поток Персеиды в небе над Кубанью.

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
6 из 35

Метеорный поток Персеиды в небе над Кубанью.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Топ-модель Марта Хант на красной дорожке церемонии открытия 76 Венецианского международного кинофестиваля.

Американская топ-модель Марта Хант на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
7 из 35

Топ-модель Марта Хант на красной дорожке церемонии открытия 76 Венецианского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России развернули на проспекте Сахарова в Москве большой триколор.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России развернули на проспекте Сахарова в Москве большой Российский флаг
8 из 35

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России развернули на проспекте Сахарова в Москве большой триколор.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Демонстрационные заезды мотоциклов, собранных вручную, на III Международном фестивале "Мотостолица 2019" в Санкт-Петербурге.

Демонстрационные заезды мотоциклов, собранных вручную на III-м Международном фестивале Мотостолица 2019 в Санкт-Петербурге
9 из 35

Демонстрационные заезды мотоциклов, собранных вручную, на III Международном фестивале "Мотостолица 2019" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева, где было принято решение освободить журналиста из-под стражи.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
10 из 35

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева, где было принято решение освободить журналиста из-под стражи.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин за рулем мотоцикла "Урал" на международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, организованном клубом "Ночные волки".

Президент РФ В. Путин посетил байк-шоу мотоклуба Ночные волки в Крыму
11 из 35

Владимир Путин за рулем мотоцикла "Урал" на международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, организованном клубом "Ночные волки".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Концерт Дженнифер Лопес на стадионе "ВТБ Арена" — Центральный стадион "Динамо" в Москве.

Американская певица Дженнифер Лопес выступает на концерте на стадионе ВТБ Арена
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Концерт Дженнифер Лопес на стадионе "ВТБ Арена" — Центральный стадион "Динамо" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Участница детской экспедиции на Северный полюс, посвященной 60-летию атомного ледокольного флота.

Участница детского юбилейного рейса в честь 60-летия атомного ледокольного флота, совершаемого на ледоколе 50 лет Победы, на Северном полюсе
13 из 35

Участница детской экспедиции на Северный полюс, посвященной 60-летию атомного ледокольного флота.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанк

Акция протеста в Гонконге против законопроекта об экстрадиции.

Участники акции протеста в Гонконге.
14 из 35

Акция протеста в Гонконге против законопроекта об экстрадиции.

© РИА Новости / Жанна Манукян
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Пчеловод Сергей Пальчук обкуривает рамку с сотами при помощи дымаря на пасеке в Приморском крае.

Пчеловод Сергей Пальчук обкуривает рамку с сотами при помощи дымаря на пасеке в окрестностях села Раковка в Приморском крае
15 из 35

Пчеловод Сергей Пальчук обкуривает рамку с сотами при помощи дымаря на пасеке в Приморском крае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против проведения саммита G7 во Франции.
Участники акции протеста против проведения саммита G7 во Франции
16 из 35
Участники акции протеста против проведения саммита G7 во Франции.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Салют на открытии XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.

Салют на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
17 из 35

Салют на открытии XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Дмитрий Медведев и щенок пятнистого алабая Айк, которого в мае российскому премьеру подарил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и щенок пятнистого алабая по кличке Айк в резиденции Горки
18 из 35

Дмитрий Медведев и щенок пятнистого алабая Айк, которого в мае российскому премьеру подарил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

Мальчик в монгольской степи.

Мальчик в монгольской степи
19 из 35

Мальчик в монгольской степи.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста против назначения Арсена Авакова на пост главы МВД Украины жгут фаеры у здания Верховной рады.

Участники акции протеста против назначения на пост главы МВД Арсена Авакова жгут фаеры у здания Верховной рады Украины
20 из 35

Участники акции протеста против назначения Арсена Авакова на пост главы МВД Украины жгут фаеры у здания Верховной рады.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Хип-хоп исполнительница Екатерина Ткаченко (Lil Kate) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.

Хип-хоп исполнительница Екатерина Ткаченко (Лил Кейт) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
21 из 35

Хип-хоп исполнительница Екатерина Ткаченко (Lil Kate) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Посетители фестиваля "Лотос-2019" на озере "Бассейн" недалеко от села Яковлевка.

Посетители фестиваля Лотос-2019 на озере Бассейн близ села Яковлевка
22 из 35

Посетители фестиваля "Лотос-2019" на озере "Бассейн" недалеко от села Яковлевка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин навещает в сочинском оздоровительном комплексе "Дагомыс" детей из семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с детьми семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, в сочинском оздоровительном комплексе Дагомыс
23 из 35

Владимир Путин навещает в сочинском оздоровительном комплексе "Дагомыс" детей из семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур.
24 из 35
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанк

Участники ежегодного праздника La Tomatina в испанском городе Буньоль.

Участники ежегодного праздника La Tomatina в городе Буньоль провинции Валенсия в Испании
25 из 35

Участники ежегодного праздника La Tomatina в испанском городе Буньоль.

© РИА Новости / Каролина Кабрал
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Радуга в Монголии.

Радуга в одном из поселений Монголии
26 из 35

Радуга в Монголии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Дикие лошади близ села Кашкаранцы в Мурманской области.

Дикие лошади близ села Кашкаранцы Терского района в Мурманской области
27 из 35

Дикие лошади близ села Кашкаранцы в Мурманской области.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Игоря Крутого в Сочи.

Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
28 из 35

Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Игоря Крутого в Сочи.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Подготовка Airbus A321 к вывозу с кукурузного поля в районе подмосковной деревни Рыбаки, где лайнер совершил экстренную посадку 15 августа.

Вывоз самолета Airbus A321 с места ЧП в Раменском районе
29 из 35

Подготовка Airbus A321 к вывозу с кукурузного поля в районе подмосковной деревни Рыбаки, где лайнер совершил экстренную посадку 15 августа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Артистка театра "Антикварный цирк" на форуме древних городов в Рязани.

Артистка театра Антикварный цирк на выступлении уличных театров в рамках форума древних городов в Рязани
30 из 35

Артистка театра "Антикварный цирк" на форуме древних городов в Рязани.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон.

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
31 из 35

Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Автомобиль Aurus Senat на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.

Автомобиль Aurus Senat, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
32 из 35

Автомобиль Aurus Senat на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Девушки принимают участие в соревнованиях по бодифитнесу в День физкультурника в Москве.

Девушки принимают участие в соревнованиях по бодифитнесу в рамках Дня физкультурника в Москве
33 из 35

Девушки принимают участие в соревнованиях по бодифитнесу в День физкультурника в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Самка белого медведя с детенышем на острове Гукера.

Самка белого медведя с медвежонком на острове Гукера в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
34 из 35

Самка белого медведя с детенышем на острове Гукера.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Международный фестиваль фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

Фестиваль фейерверков Ростех. День второй
35 из 35

Международный фестиваль фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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