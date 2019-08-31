Про вечные ценности. Российский футбол вступает в новый европейский сезон

Есть вещи, которые, несмотря на известную цикличную повторяемость, не теряют ощущения новизны. Вот, казалось бы, чего взрослые мужчины и женщины каждый раз ждут от празднования Нового года: у многих из них к тому же было уже столько первых января, что еще один в этом ряду вряд ли сможет хоть что-нибудь изменить. Но, тем не менее, мы не просто ждем и надеемся: мы каждый год покупаем не только новую елку, но и зачастую новые игрушки к ней. Хотя, справедливости ради, и старые с антресолей уже некуда девать.

Вот и в каждый новый европейский футбольный сезон мы вкатываемся с новым ожиданием праздника. И тут уже не так важно, будут ли эти ожидания оправданными (хотя в наступающем сезоне подобного рода надежды определенно имеют под собой вполне серьезные основания). Просто футбол, что бы ни говорили поклонники других видов спорта, как бы ни рассуждали про то, что "мы зимняя страна", и как бы ни интересовали нас наш победоносный хоккей, слегка разочаровывающий в последние годы биатлон и другие не менее уважаемые виды спорта, — футбол все равно остается в народном сознании "спортом номер один".

Именно в "народном", то есть в массовом сознании той самой "городской улицы", до которой тем либо иным способом пытаются достучаться всевозможные политики и политологи. И которой немного опасаются представители любого истеблишмента: потому что "улица" для них, как правило, непонятна. И ей, с одной стороны, рассказывают про права человека и демократические ценности, а с другой — про верховенство закона и ценности патриотические.

А улица слушает, ухмыляется и идет на стадион, потому что она все понимает про "ценности".

Оттого и любит футбол.

И сделать с этим ничего нельзя.

Просто, извините, когда едва ли не любой матч (про недавнее "дерби" мы просто помолчим) столичных "Спартака" или ЦСКА в столице нашей Родины городе-герое Москве по определению собирает аудиторию больше, чем любые идущие одновременно "протестные мероприятия", то это очень о многом нам, в общем-то, говорит. Заметьте, при этом мы еще вообще ничего не говорим о более консервативной многомиллионной "телевизионной аудитории", ибо тут говорить особенно не о чем. Со всей очевидностью, при всем богатстве выбора между "зарегистрированными и незарегистрированными" кандидатами — люди выбирают футбол.

При этом еще и стоит помнить, что, к сожалению, довольно долго (фактически со времен распада СССР, хотя и с некоторыми проблесками: те же команды Романцева или Хиддинка, например) любовь нашего народа к футболу была, в общем-то, безответной. И, кажется, с точки зрения "улицы", начинает подходить время, когда это следует поменять…

Теперь по сути вопроса: на следующей неделе сборная нашей страны по футболу играет едва ли не решающие матчи со своими главными конкурентами по борьбе за выход в финальную пульку чемпионата Европы 2020 года.

Выход в которую нам особенно важен: часть игр этого "интернационального" по местам проведения чемпионата, который будет разыгрываться по новой формуле, запланирована на славный город Санкт-Петербург.

И там нам как бы желательно присутствовать лично.

Благо и основания для подобного рода желания у нашей сборной в этот раз совершенно точно есть: мы одни из лидеров отборочной группы, и обыгравший шотландцев Казахстан, причем в гостях, наша сборная весной разгромила весьма уверенно.

Более того, математически наша команда даже имеет право на поражения. Правда, тогда потом придется обыгрывать дома фаворитов группы, бельгийцев. А этой задачи, даже на уровне поставки, и болельщикам, и футболистам, думаю, хотелось бы избежать.

В случае же успеха в предстоящих двух матчах перед сборной России путь в финальную часть Евро-2020 будет не просто раскрыт.

Распахнут настежь.

Да и шотландцы с казахстанцами — команды, мягко говоря, вполне нашим футболистам посильные.

А тут еще и поддержка болельщиков будет гарантирована, по крайней мере, в матче с Казахстаном: ажиотаж перед игрой в Калининграде весьма впечатляет. Трибуны новехонького, построенного специально к недавнему чемпионату мира стадиона, расположенного в российском европейском анклаве, рассчитаны на 35 тысяч зрителей.

И почти нет ни малейшего сомнения, что они будут заполнены целиком.

Это, кстати, было понятно еще до поступления билетов в продажу: просто даже динамика посещаемости игр чемпионата России тому свидетельство. Когда на вполне рядовые игры в Самаре или Ростове приходят по паре-тройке десятков тысяч человек. А на игры с тем же "Спартаком" или "Зенитом" набиваются вообще полные стадионы: еще каких-нибудь пару лет назад о таком в нашей стране можно было только мечтать.

Что тут можно сказать.

Да, безусловно, все это — и растущий интерес к российскому футболу, и, тем более, новенькие стадионы, куда стало приятно просто приходить болельщикам, — во многом результат "эха" чемпионата мира. Но как-то очень смешно, когда "эксперты" выдвигают это как какой-то "негативный аргумент" или даже упрек.

Чемпионат мира по футболу и проводился в нашей стране не столько для того, чтобы "показать страну лицом", сколько для того, чтобы эти новенькие, современные стадионы заполнялись, желательно под завязку, болеющей публикой. В конце концов, каждый мальчишка "в плюс" с футбольным мячом — это мальчишка "в минус" с кегой пива в подворотне или, того хуже, с иглой в вене в подъезде многоэтажки на окраине большого промышленного города. В этом, в частности (не только "в этом", разумеется, — но и в этом тоже, просто как пример) и заключается великая социальная функция футбола.

Который отнюдь не случайно не только у нас в стране считается "народной игрой".

Что тут можно сказать: можно сколько угодно ругаться на наших "криворуких" спортивных чиновников и функционеров и на не менее наших "кривоногих" мастеров кожаного мяча — футбольное хозяйство в России сейчас на очевидном подъеме, это видно невооруженным глазом, и прошедший год после чемпионата мира это достаточно убедительно показал.

У нас сейчас очень — подчеркиваю, очень! — интересное внутреннее первенство.

Здесь не нужно ничего придумывать, достаточно посмотреть в турнирную таблицу: когда такое было, что после четверти дистанции пять (!) команд-лидеров имеют одинаковое количество очков!

И уже в текущем туре, в эти выходные, в последнем туре перед перерывом на игры сборной, четыре из них — "Ростов" с "Локомотивом" и "Спартак" с "Зенитом" встречаются между собой! А сразу вслед за этим — решающие игры сборной. С разговора о которых и начинался этот наш с вами разговор.

Разумеется, это не означает, что мы теперь должны всюду и почти всех побеждать, — горьким свидетельством тому стали три звонкие оплеухи, полученные нашими ведущими клубами уже на подступе к еврокубкам. С треском вылетел из Лиги Европы "Спартак", проиграв хоть и авторитетной, но вполне посильной португальской "Браге". Тульский "Арсенал" вылетел вообще при всем, что называется, уважении, в играх с "Нефтчи" из Баку. А любимец наших спортивных журналистов — футбольный клуб "Краснодар" Сергея Галицкого — получил такую пощечину от небогатых греков в квалификации Лиги чемпионов, что звон в ушах у футболистов и болельщиков должен стоять до сих пор.

Причины тут у всех были разные: ошибки в подготовке, удачная по именам, но неудачная по срокам селекционная работа, недооценка соперника, результат — все равно, к сожалению, один. Но и посыпать голову пеплом тоже не стоит: как говорят в футболе, "мяч — круглый, поле — ровное".

Еще ничего и ни для кого не кончилось.

Надо продолжать игру.

Тем и хорош футбол, что он цикличен, и лучшие игры — там всегда впереди.

Главный же "слом трендов" в российском футболе все равно уже, к счастью, случился — и, да, ради этого мы и боролись за право проведения чемпионата мира — болельщики снова пошли на стадионы.

Причем не только в Питере и Москве.

Наша страна просто снова вспомнила, что для нее значит футбол. Все мы видели хронику середины прошлого века с болельщиками, гроздьями висящими на трамваях. С яростно аплодирующими футболистам с трибун молодыми ветеранами самой страшной из войн в военных мундирах с орденами: все это тоже есть в хрониках, которые некоторым людям иногда имеет смысл посмотреть. И теперь ее, страну, которой про эту игру так удачно напомнили, — уже от этого футбола не отвернуть: спасибо Акинфееву, Дзюбе, Станиславу Черчесову, другим героям того чемпионата мира. Спасибо людям, строившим стадионы и ведшим репортажи с улиц, короче, всем причастным, подарившим нам этот праздник. И тем самым напомнившим нам самим, кто мы такие есть: сильный гордый народ, просто обязанный побеждать всюду. В том числе и в игре в мяч ногами, иначе именуемой на английский манер "футбол".