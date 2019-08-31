В США на пляже обнаружили двухголовую черепаху

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На пляже Южной Каролины на острове Хилтон-Хед-Айленд нашли двухголовую черепаху, Напляже Южной Каролины на острове Хилтон-Хед-Айленд нашли двухголовую черепаху, сообщает Perth Now.

"Мы думали, что видели все в этот очень насыщенный сезон на море! Но вчера во время патрулирования обнаружили этого детеныша черепахи, - написали на своей странице в соцсети сотрудники The Sea Turtle Patrol Hilton Head Island.

Они уточнили, что такая мутация чаще встречается у рептилий, чем у других животных, но она все еще очень редкая.

"Как и других особей, найденных во время мониторинга, мы выпустили эту в океан", - уточнили в патруле.

Но не все пользователи соцсетей разделили такое решение. В комментариях писали, что это неправильный выбор, так как шансы на выживание такой черепахи в дикой природе равны нулю.