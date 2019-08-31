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РИА Новости
Туризм

В США на пляже обнаружили двухголовую черепаху

03:21 31.08.2019
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© Фото : Sea Turtle Patrol HHIЧерепашка с двумя головами, Южная Каролина
Черепашка с двумя головами, Южная Каролина
© Фото : Sea Turtle Patrol HHI
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На пляже Южной Каролины на острове Хилтон-Хед-Айленд нашли двухголовую черепаху, сообщает Perth Now.
"Мы думали, что видели все в этот очень насыщенный сезон на море! Но вчера во время патрулирования обнаружили этого детеныша черепахи, - написали на своей странице в соцсети сотрудники The Sea Turtle Patrol Hilton Head Island.
Они уточнили, что такая мутация чаще встречается у рептилий, чем у других животных, но она все еще очень редкая.
"Как и других особей, найденных во время мониторинга, мы выпустили эту в океан", - уточнили в патруле.
Но не все пользователи соцсетей разделили такое решение. В комментариях писали, что это неправильный выбор, так как шансы на выживание такой черепахи в дикой природе равны нулю.
Несмотря на реакцию, многие другие подписчики пожелали редкому животному удачи.
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