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РИА Новости
Туризм

Эксперты: российские туристы стали чаще отдыхать в дорогих отелях

20:19 31.08.2019
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© Depositphotos / haveseen Женщина отдыхает в бассейне
Женщина отдыхает в бассейне
© Depositphotos / haveseen
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В летнем сезоне 2019 года организованные туристы стали чаще бронировать отели уровня четыре и пять "звезд", а вот интерес к недорогим гостиницам уменьшился, сообщает Travelata.ru.
По данным сервиса бронирования туров, самым популярным вариантом размещения стали "четверки", на них пришлось 35% заказов, что на 2% больше, чем годом ранее. Второе место делят "пятерки" с 27% (годом ранее — 23%) и "трешки", которые в 2018 году бронировали чаще, чем в текущем.
Отели уровня две "звезды" выбрали 4% туристов, что в полтора раза меньше, чем год назад. Турпоток на виллы или в апартаменты сократился в два раза, до 2%.
При этом, 65% туристов, забронировавших туры на летний период 2019 года, оплатили систему "все включено" и "ультра все включено". Второе место по популярности делят туры с завтраками или с двухразовым питанием.
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