Эксперты: российские туристы стали чаще отдыхать в дорогих отелях

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В летнем сезоне 2019 года организованные туристы стали чаще бронировать отели уровня четыре и пять "звезд", а вот интерес к недорогим гостиницам уменьшился, сообщает Travelata.ru.

По данным сервиса бронирования туров, самым популярным вариантом размещения стали "четверки", на них пришлось 35% заказов, что на 2% больше, чем годом ранее. Второе место делят "пятерки" с 27% (годом ранее — 23%) и "трешки", которые в 2018 году бронировали чаще, чем в текущем.

Отели уровня две "звезды" выбрали 4% туристов, что в полтора раза меньше, чем год назад. Турпоток на виллы или в апартаменты сократился в два раза, до 2%.