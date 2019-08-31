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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

"В истории нет правых и виноватых, история – это свершившийся факт"

10:00 31.08.2019 (обновлено: 10:23 31.08.2019)
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© РИА Новости / Олег КноррингВеликая Отечественная война. 1941-1945 гг. Битва за Москву. Ноябрь 1941 года. Зенитные установки у Театра Советской армии
Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. Битва за Москву. Ноябрь 1941 года. Зенитные установки у Театра Советской армии
© РИА Новости / Олег Кнорринг
В преддверии годовщины начала Второй мировой войны корреспондент РИА Новости поговорил о ее предпосылках и попытке некоторых экспертов пересмотреть ее итоги. Кандидат исторических наук, директор научного центра "Кремль-9" РГГУ, главный редактор журнала "Исторический вестник" Алексей Титков считает, что Первая и Вторая мировые войны – длящийся единый процесс, который нужно рассматривать объективно.
– На ваш взгляд, когда на самом деле были заложены предпосылки Второй мировой? Версальский мирный договор или позже?
– Это Версальский мирный договор. Я бы сказал даже, что это произошло ранее. Я считаю, что разделение на Первую и Вторую мировые войны достаточно условно – мы имеем дело с большим международным конфликтом мирового масштаба, который растянулся практически на полстолетия. И предпосылки ко второй его части скорее были заложены где-то на грани 1917 года.
– Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу, через несколько недель в восточные области Польши вступила Красная армия. В советской историографии этот эпизод называли "освободительным походом РККА", в зарубежной – "советским вторжением в Польшу". Как в современной российской исторической науке оценивают этот эпизод?
– В современной российской исторической науке этот эпизод также расценивают по-разному. Кто-то говорит, что это был фактически сговор с Германией, кто-то говорит о том, что это были ответные действия. И в том и в другом случае этот взгляд, не то чтобы поверхностный, просто он не открывает всю особенность процесса.
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Особенность ситуации заключается в том, что в то время Советский Союз активно готовился к тому, что придется воевать. Если мы будем придерживаться того формата, в котором думали руководители государства, то подготовка к перспективной войне рассматривалась как война одной страны против практически всей Европы.
В этом контексте передвижение границы дальше на Запад, опять же утилитарно, считалось полезным действием. В рамках общих антисоветских договоренностей, существовавших с момента подписания Мюнхенского соглашения и даже ранее, те решения, которые были связаны с предложением Германии, в частности Риббентропа, были приняты как временная оптимальная мера. Хотя о том, что Германия и Советский Союз становятся друзьями, никто даже не думал.
– Существует точка зрения, что начало Второй мировой войны спровоцировало в том числе желание Великобритании и Франции любой ценой отвести от своих стран угрозу германской агрессии, а также направить ее на Восток, чтобы столкнуть нацизм и большевизм. По другой версии, Сталин и Гитлер планировали поделить Европу. Какая из этих точек зрения имеет больше документальных подтверждений?
– Я бы сказал так: и та и другая точка зрения не отражают той ситуации, которая сложилась в 1939 году.
Сталин ничем делиться с Гитлером был не намерен. Формат развития государства, который начал закладываться в начале 30-х годов, предполагал, по моему мнению, возможность выхода советских границ на уровень имперских границ до 1917 года. И все движения, которые были произведены в то время, включая и присоединение Западной Украины, и присоединение прикарпатской Украины, и частично действия на советско-финском фронте, как раз и показывают эту тенденцию возвращения старых имперских границ.
Если говорить об Англии и Франции, то я бы сказал так: у них не было общей политики и не было общих интересов. Они разделились еще со времен Версальского договора, который также был поверхностным, потому что в момент, когда из Версальской системы намеренно вышли американцы, она фактически стала гнилым плодом.
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Если говорить о какой-то тенденции, которая, может быть, значительно повлияла на события конца 30-х годов, то эта тенденция была связана с тем, что по соглашению между влиятельными английскими и американскими кругами был создан Совет по международным отношениям. Этот совет, который фактически родился сразу после Версальской конференции и который финансировали Рокфеллеры, объединил силы как англичан, так и американцев. Именно там началась выработка модели поведения в рамках затухавшего мирового конфликта. Вот именно там, в рамках очень секретных, сугубо закулисных отношений между английскими и американскими представителями рождалась модель действия на втором этапе конфликта, который мы называем Второй мировой войной.
– В преддверии 1 сентября 2019 года российская сторона публикует множество архивных документов, связанных с Второй мировой войной. Как вы думаете, изменят ли эти документы мнения о начале войны? Раскрывают ли военные архивы другие участники Второй мировой войны?
– Военные архивы открывают все участники конфликта. Другое дело, что не все сегменты этих архивов будут доступны историкам. Я полагаю, что англичане так и не откроют те материалы, которые связаны с известным визитом Гесса. Американцы не откроют значительную часть секретных совещаний Совета по международным отношениям.
А нам, собственно, стыдиться нечего, потому что те материалы, которые мы откроем (я надеюсь, они будут связаны с военной экономикой), собственно, и так уже открыты и просто ждут своих исследователей. Дело в том, что совершенно очевидно, что с 1941 года Светский Союз воевал со всей Европой фактически. И если говорить о ходе и исходе войны, то в этом процессе мы были, пожалуй, самой чистой стороной.
– К 70-летию подписания пакта Молотова – Риббентропа была опубликована совместная декларация немецких историков на сайте Федерального фонда изучения коммунистической диктатуры в Восточной Германии (Federal Foundation for the Reappraisal of the SED Dictatorship). В этом документе есть очень интересные положения, в частности: "Мы с болью сознаем, что без развязанной Германией Второй мировой войны не было бы ни коммунистических диктатур в Центральной Европе, ни раскола Германии и всего континента". История не терпит сослагательных наклонений, поэтому вдвойне интересно услышать вашу позицию по поводу этой декларации и заявления в целом.
– Это абсолютный популизм, более того, это какой-то унизительный популизм. В какой-то степени мне даже жалко немецких коллег, которые подписываются под этим документом.
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Дело в том, что все лежит на поверхности. После Версальского договора на территории Европы фактически реализовалась модель мировой революции. Именно так, как я сказал. Не в том понимании, в котором нам пытались это объяснить идеологи раннего большевизма, а в том понимании, в котором это закладывалось теми, кто эту архитектуру создавал в начале XX века. То есть с территории Европы были стерты крупнейшие империи: Австро-Венгерская империя, Российская империя, Османская империя и Империя германского народа. В этом смысле Европа претерпела гигантские структурные изменения, они произошли, с моей точки зрения, не в лучшую сторону. Одновременно на этой фактически выжженной политической территории сформировались два государства-изгоя. Это Германия и Советская Россия.
Эти два государства-изгоя в обстановке изоляции формировали собственную политику. Германия пошла по максимально жесткому и антицивилизационному пути, и на ее территории возникла совершенно человеконенавистническая модель. Советский Союз пошел по пути создания системы, которая позволит выживать во враждебном окружении, это даже не обсуждалось.
Зарубежные историки называют своих коллег, придерживающихся советской трактовки причин и начала Второй мировой войны, а также выступающих против фальсификации истории, ревизионистами. Кто, на ваш взгляд, в большей степени пересматривает историю Второй мировой войны? Чья позиция имеет больше документальных подтверждений?
– Дело в том, что документальные подтверждения можно подобрать под любую позицию.
Что касается того, кто и как рассматривает историю, то я могу сказать так: есть одна история, которая выглядит очевидной и вполне объяснимой с берегов Американского континента. Там работают очень квалифицированные коллеги, которые хорошо работают с архивами. У них отличные школы, но эти школы работают на идеологию государства.
Есть европейские коллеги, у которых тоже прекрасные специалисты. К сожалению, это уже ушедшее поколение (я могу вспомнить того же Эриксона, который написал историю Курской битвы, совершенно удивительный человек). О нем предпочитают не помнить, хотя оно пыталось рассмотреть историю с двух сторон ‒ и с той стороны, которую представляли мы, или Советский Союз, и с той стороны, где были представлены Англия, Америка, Франция и примкнувшие затем к ним государства.
В истории нет правых и виноватых, поскольку история – это свершившийся факт. С моей точки зрения, не нужно искать кого-то, кто виноват, а нужно думать о том, чтобы подобная модель не сложилась в очередной раз. Попытки людей обозвать кого-то ревизионистом, с моей точки зрения, абсолютно неконструктивные.
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