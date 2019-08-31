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РИА Новости

Укрепление или обвал: что будет с рублем в сентябре

08:00 31.08.2019 (обновлено: 08:05 31.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Август традиционно сложен для российской валюты, и нынешний не стал исключением. Сразу после известия о новых санкциях по "делу Скрипалей" рубль спикировал к двухмесячным минимумам. Всего за месяц национальная денежная единица подешевела на 3,7% к доллару и на 3,8% — к евро. Тем не менее аналитики швейцарского банка UBS считают рубль "фундаментально очень интересной валютой" и обещают его усиление.

Плюс пять процентов?

Попав под давление из-за очередного повышения санкционных рисков и просевшей нефти, рубль удержался от серьезного падения. Помогли хорошие фундаментальные показатели — уровень инфляции, состояние платежного баланса, действие бюджетного правила.
Это признали и аналитики швейцарского банка UBS, охарактеризовав российскую денежную единицу как "фундаментально очень интересную".
В одном из крупнейших европейских финансовых институтов считают, что у рубля есть все шансы на укрепление в ближайшем будущем, поскольку Банк России снижает ставки медленнее других ЦБ.
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За три месяца рубль к доллару подорожает примерно на пять процентов, до 63-х, и останется на этом уровне в последующие полгода, полагает главный стратег UBS по развивающимся рынкам Майкл Боллиджер.

"Ведущие мировые центробанки опустят ставки сильнее, чем мы предполагали, — пояснил аналитик агентству Bloomberg. — Банк России также смягчит денежно-кредитную политику, однако не столь быстро". Это поддержит рубль, хотя всплесков волатильности все же не избежать.

Курс на смягчение

Сентябрьские заседания в центральных банках действительно важны для российской валюты. Все взяли курс на смягчение денежно-кредитной политики.
Первым выступит Банк России. Как ожидается, 6 сентября регулятор снизит ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, и это для рубля фактор ослабления.
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Но уже 12-го числа базовую процентную ставку должен снизить Европейский центральный банк. Большинство аналитиков ждут, что впервые за много лет этот показатель уйдет в отрицательные значения — чтобы стимулировать слабый экономический рост в еврозоне.

Как отмечает заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова, для евро это не слишком приятное известие. Европейская валюта может в результате ослабеть до 72 рублей.

Наконец, 18 сентября, с большой вероятностью ставку опустит Федеральная резервная система США, что сулит ослабление доллару, хотя и краткосрочное.

Торговая война

Укрепление рубля до 63-х за доллар многим видится излишне оптимистичным сценарием — на российскую валюту достаточно сильно давит риск эскалации торговой войны между США и Китаем. От того, как будут развиваться события, сильно зависит нефтяной рынок, а заметное снижение котировок черного золота рубль не сможет проигнорировать.
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"Если сентябрьские переговоры между Пекином и Вашингтоном отменят, инвесторы будут ожидать замедления мировой экономики и снижения нефтяных цен. Если нефть провалится ниже 55 долларов и закрепится там хотя бы на неделю, рубль вполне способен ослабеть до 71-72-х", — предупреждает Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

В случае продолжения конфронтации без признаков переговоров рискованные активы вновь подвергнутся распродажам, включая сырьевые. Для рубля это серьезное испытание, подтверждает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер".
В то же время, указывает эксперт, сама торговая война создает множество возможностей для российских экспортеров: достаточно посмотреть на списки американских товаров, на которые Китай повышает пошлины, чтобы оценить перспективы замещения российскими. Это касается и сельскохозяйственной продукции, и нефти, и малой авиации.
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Хороший фундамент

Таким образом, если геополитика и способна ввергнуть рубль в некоторую турбулентность, состояние российских финансов не вызывает опасений. Это и профицитный бюджет, и большие резервы, и сильный платежный баланс.
Аналитики отмечают и то, что за год торговой войны рубль даже немного укрепился к доллару и европейской единой валюте. Другим позитивным фактором может стать политика Банка России. Минэкономразвития ожидает, что инфляция замедлится в сентябре до 4,3%, а к концу года — до 3,8%. Это позволит снизить ставку до 6,5-6,75%, и это привлечет дополнительные горячие деньги в ОФЗ.

"Однако даже при таких смягчениях рубль сохранит положительную реальную доходность. При стабилизации доходностей в Европе и США это обстоятельство станет одним из решающих, чтобы капитал начал возвращаться в российские активы. На этом фоне рубль вполне может вернуться к значениям 62,0-63,0 за доллар, как это прогнозируют в банке UBS", — заключил Кочетков.

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курс рубляМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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