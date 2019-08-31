Граффити, дружба, Гагарин: на Трехгорку обрушился Urban Morphogenesis

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Галина Соколова. Более 25 тысяч баллонов с краской, ежедневная работа на высоте, больше 50 расписанных объектов — весь август художники из разных стран работали в подмосковной Трехгорке на фестивале Urban Morphogenesis. Как сейчас выглядит обычный спальный район — в материале РИА Новости.
Местные в восторге!
"Вернулась из отпуска пару дней назад и обалдела! Очень прикольно, красиво! Нашу Трехгорку преобразили: микрорайон ожил", — говорит фельдшер скорой помощи Елена Королева.
Теперь высотки и технические здания не узнать — более 80 художников целый месяц трудились над тем, чтобы превратить спальный район в стрит-арт-"джунгли".
Четыре года и — вуаля: самый масштабный стрит-арт-фестиваль в мире готов
"У нас была идея преобразить эти дома. Они создавали "визуальный шум" своей серостью. Плюс более десяти лет назад здесь были проблемы с застройщиком, что также повлияло на негативное восприятие микрорайона. Вместе с администрацией мы решили это исправить", — рассказывает организатор фестиваля художник Дмитрий Левочкин.
Процесс создания изображения Карла Маркса стрит-артиста Маты Руды
1 из 4
Процесс создания изображения Карла Маркса стрит-артиста Маты Руды
Процесс создания изображения Карла Маркса стрит-артиста Маты Руды
2 из 4
Процесс создания изображения Карла Маркса стрит-артиста Маты Руды
Работа художника из Италии Йорита Агоча "Юрий Гагарин"
Организаторы фестиваля поставили цель: научить языку граффити гостей и местных жителей с помощью специального "кода", который используют уличные художники. Языком стрит-арта участники постарались сделать что-то честное, открытое и понятное.
Граффити необязательно было посвящать русским традициям, но многие не устояли перед темой "Русская душа — потемки" и медведями в шапках-ушанках.
Портрет Юрия Гагарина (художник — итальянец Йорит Агоч) особенно выделялся. Мало того что граффити самое высокое в мире (65 метров), так еще и на щеке у Героя Советского Союза линии — знак "человеческого племени", который художник оставляет на всех своих работах.
Андрей, ассистент-волонтер на фестивале Urban Morphogenesis
"В начале августа ехали на пожар в Трехгорку — надо было потушить вентиляционную камеру на техническом этаже, и я увидел, что здесь расписывают фасады. На следующий день приехал сюда, понял, что работы тут много. Помощь нужна ребятам", — объясняет сотрудник МЧС Андрей.
"Золотые обезьяны с синими шарами". Работа выполнена Дмитрием Левочкиным в Digital-формате. Изначально создана 3D-модель, после чего создан рендер, имитирующий золото — металл, который является материальной ценностью у людей
1 из 3
"Золотые обезьяны с синими шарами". Работа выполнена Дмитрием Левочкиным в Digital-формате. Изначально создана 3D-модель, после чего создан рендер, имитирующий золото — металл, который является материальной ценностью у людей
"Золотые обезьяны с синими шарами". Работа выполнена Дмитрием Левочкиным в Digital-формате. Изначально создана 3D-модель, после чего создан рендер, имитирующий золото — металл, который является материальной ценностью у людей
Теперь все свободное время он проводит на фестивале — набирается опыта, рисует граффити, так как всегда любил творчество. Андрей был ассистентом у Алекса Сенны (Бразилия), Дмитрия Аске (Россия), Дмитрия Левочкина (Россия) и других.
Тотемные животные из Мексики по-русски
"Вернулась с моря и узнала, что на моем доме будет рисовать художник из Мексики. Я не умею рисовать, но организаторы подбодрили меня, и я решилась. Сначала сидела рядом и смотрела, как он это делает, потом стала помогать. Он показал мне, как надо работать, я отлично справлялась", — говорит Елизавета Турченкова.
В итоге примерно за 20 дней студентка научилась рисовать, работать валиком и до сих пор поддерживает связь с наставником — уличным художником из Мексики Фаридом Руэдой, вместе с которым они сделали тотемных животных.
В ближайшее время они даже планируют встретиться — правда, скорее всего, не в России.
"Я уже закончил фасад на 25-м доме, — сообщает Паша Orez из Благовещенска, который приехал в Подмосковье 1 августа. — Вдохновлялся нашими местными "культурными кодами". Поэтому в рисунке использовал паттерны (узор, повторяющий небольшие элементы в определенном порядке. — Прим. ред.). Но, как оказалось, у вас это все тоже есть. Я заметил, что в Москве ходят с сумками челнока, чтобы перевозить что-то по хозяйству. А у нас в них возят товары из Китая".
Кислотные надписи с именами участников команды украсили цветы и божьи коровки — свободолюбивые нью-йоркцы оказались романтиками. Кстати, FX Antidote можно назвать одним из самых многочисленных участников на фестивале — шесть американцев и один мексиканец.
"Металлическая" незнакомка и мальчик, который стоит на руках: чем еще удивляет музей под открытым небом
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.