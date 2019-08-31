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РИА Новости
Культура

Граффити, дружба, Гагарин: на Трехгорку обрушился Urban Morphogenesis

08:00 31.08.2019 (обновлено: 08:09 31.08.2019)
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© Фото : Маргарита ВовкСтрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Аквалангист
Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Аквалангист
© Фото : Маргарита Вовк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Галина Соколова. Более 25 тысяч баллонов с краской, ежедневная работа на высоте, больше 50 расписанных объектов — весь август художники из разных стран работали в подмосковной Трехгорке на фестивале Urban Morphogenesis. Как сейчас выглядит обычный спальный район — в материале РИА Новости.

Местные в восторге!

"Вернулась из отпуска пару дней назад и обалдела! Очень прикольно, красиво! Нашу Трехгорку преобразили: микрорайон ожил", — говорит фельдшер скорой помощи Елена Королева.
Теперь высотки и технические здания не узнать — более 80 художников целый месяц трудились над тем, чтобы превратить спальный район в стрит-арт-"джунгли".
© Фото : Маргарита Вовк

OKUDA (Испания)

Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Геометрическое граффити –художник OKUDA (Испания)
1 из 6

OKUDA (Испания)

© Фото : Маргарита Вовк
© Фото : Маргарита Вовк

El Pez (Барселона, Испания)

Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. El Pez (художник из Барселоны, Испания)
2 из 6

El Pez (Барселона, Испания)

© Фото : Маргарита Вовк
© Фото : Маргарита Вовк

Dan Kitchener (Великобритания)

Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Художник из Англии Dan Kitchener
3 из 6

Dan Kitchener (Великобритания)

© Фото : Маргарита Вовк
© Фото : Маргарита Вовк

DA2 (Испания)

Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Рыба DA2 (Испания)
4 из 6

DA2 (Испания)

© Фото : Маргарита Вовк
© Фото : Маргарита Вовк

Стрит-арт фестиваль Urban Morphogenesis

Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Работа команды Antidote (Нью-Йорк, США)
5 из 6

Стрит-арт фестиваль Urban Morphogenesis

© Фото : Маргарита Вовк
© Фото : Маргарита Вовк

Стрит-арт фестиваль Urban Morphogenesis/Слоны

Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Слоны
6 из 6

Стрит-арт фестиваль Urban Morphogenesis/Слоны

© Фото : Маргарита Вовк
1 из 6

OKUDA (Испания)

© Фото : Маргарита Вовк
2 из 6

El Pez (Барселона, Испания)

© Фото : Маргарита Вовк
3 из 6

Dan Kitchener (Великобритания)

© Фото : Маргарита Вовк
4 из 6

DA2 (Испания)

© Фото : Маргарита Вовк
5 из 6

Стрит-арт фестиваль Urban Morphogenesis

© Фото : Маргарита Вовк
6 из 6

Стрит-арт фестиваль Urban Morphogenesis/Слоны

© Фото : Маргарита Вовк

Четыре года и — вуаля: самый масштабный стрит-арт-фестиваль в мире готов

"У нас была идея преобразить эти дома. Они создавали "визуальный шум" своей серостью. Плюс более десяти лет назад здесь были проблемы с застройщиком, что также повлияло на негативное восприятие микрорайона. Вместе с администрацией мы решили это исправить", — рассказывает организатор фестиваля художник Дмитрий Левочкин.

Процесс создания изображения Карла Маркса стрит-артиста Маты Руды

Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Маркс после
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Процесс создания изображения Карла Маркса стрит-артиста Маты Руды

Процесс создания изображения Карла Маркса стрит-артиста Маты Руды

Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Маркс до
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Процесс создания изображения Карла Маркса стрит-артиста Маты Руды

© РИА Новости / Лилия Виноградова

Панорама микрорайона Новая Трехгорка

Новая Трехгорка. Панорама. Urban Morphogenesis
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Панорама микрорайона Новая Трехгорка

© РИА Новости / Лилия Виноградова
© РИА Новости / Лилия Виноградова

Панорама микрорайона Новая Трехгорка

Трехгорка. Панорама. Новая Трехгорка. Urban Morphogenesis
4 из 4

Панорама микрорайона Новая Трехгорка

© РИА Новости / Лилия Виноградова
1 из 4

Процесс создания изображения Карла Маркса стрит-артиста Маты Руды

2 из 4

Процесс создания изображения Карла Маркса стрит-артиста Маты Руды

3 из 4

Панорама микрорайона Новая Трехгорка

© РИА Новости / Лилия Виноградова
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Панорама микрорайона Новая Трехгорка

© РИА Новости / Лилия Виноградова
На подготовку ушло четыре года — от первых презентаций до общения с художниками из разных стран.

"Культурный код" — куда без матрешек и медведей

© Фото : Маргарита ВовкРабота художника из Италии Йорита Агоча "Юрий Гагарин"
Работа художника из Италии Йорита Агоча Юрий Гагарин
© Фото : Маргарита Вовк
Работа художника из Италии Йорита Агоча "Юрий Гагарин"
Организаторы фестиваля поставили цель: научить языку граффити гостей и местных жителей с помощью специального "кода", который используют уличные художники. Языком стрит-арта участники постарались сделать что-то честное, открытое и понятное.
Граффити необязательно было посвящать русским традициям, но многие не устояли перед темой "Русская душа — потемки" и медведями в шапках-ушанках.
© Фото : Маргарита Вовк

Arsek & Erase (Болгария)

Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Медведь. Болгарские художники Arsek & Erase
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Arsek & Erase (Болгария)

© Фото : Маргарита Вовк
© Фото : Маргарита Вовк

Sabek из Испании изобразил российскую певицу Зару

Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Sabek (художник из Испании)
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Sabek из Испании изобразил российскую певицу Зару

© Фото : Маргарита Вовк

Матрешка стрит-артиста DA2 (Испания)

Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Матрешка
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Матрешка стрит-артиста DA2 (Испания)

1 из 3

Arsek & Erase (Болгария)

© Фото : Маргарита Вовк
2 из 3

Sabek из Испании изобразил российскую певицу Зару

© Фото : Маргарита Вовк
3 из 3

Матрешка стрит-артиста DA2 (Испания)

Портрет Юрия Гагарина (художник — итальянец Йорит Агоч) особенно выделялся. Мало того что граффити самое высокое в мире (65 метров), так еще и на щеке у Героя Советского Союза линии — знак "человеческого племени", который художник оставляет на всех своих работах.

По профессии пожарный, в душе — художник

© Фото : Маргарита ВовкАндрей, ассистент-волонтер на фестивале Urban Morphogenesis
Андрей, ассистент-волонтер на фестивале URBAN MORPHOGENESI
© Фото : Маргарита Вовк
Андрей, ассистент-волонтер на фестивале Urban Morphogenesis
"В начале августа ехали на пожар в Трехгорку — надо было потушить вентиляционную камеру на техническом этаже, и я увидел, что здесь расписывают фасады. На следующий день приехал сюда, понял, что работы тут много. Помощь нужна ребятам", — объясняет сотрудник МЧС Андрей.
© Фото : Маргарита Вовк

"Золотые обезьяны с синими шарами". Работа выполнена Дмитрием Левочкиным в Digital-формате. Изначально создана 3D-модель, после чего создан рендер, имитирующий золото — металл, который является материальной ценностью у людей

Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Золотые обезьянки – работа художника Дмитрия Левочкина
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"Золотые обезьяны с синими шарами". Работа выполнена Дмитрием Левочкиным в Digital-формате. Изначально создана 3D-модель, после чего создан рендер, имитирующий золото — металл, который является материальной ценностью у людей

© Фото : Маргарита Вовк
© Фото : Маргарита Вовк

Респиратор, в котором работают художники

Респиратор
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Респиратор, в котором работают художники

© Фото : Маргарита Вовк
© Фото : Маргарита Вовк

Баллоны с краской

Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Баллоны с краской
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Баллоны с краской

© Фото : Маргарита Вовк
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"Золотые обезьяны с синими шарами". Работа выполнена Дмитрием Левочкиным в Digital-формате. Изначально создана 3D-модель, после чего создан рендер, имитирующий золото — металл, который является материальной ценностью у людей

© Фото : Маргарита Вовк
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Респиратор, в котором работают художники

© Фото : Маргарита Вовк
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Баллоны с краской

© Фото : Маргарита Вовк
Теперь все свободное время он проводит на фестивале — набирается опыта, рисует граффити, так как всегда любил творчество. Андрей был ассистентом у Алекса Сенны (Бразилия), Дмитрия Аске (Россия), Дмитрия Левочкина (Россия) и других.

Тотемные животные из Мексики по-русски

"Вернулась с моря и узнала, что на моем доме будет рисовать художник из Мексики. Я не умею рисовать, но организаторы подбодрили меня, и я решилась. Сначала сидела рядом и смотрела, как он это делает, потом стала помогать. Он показал мне, как надо работать, я отлично справлялась", — говорит Елизавета Турченкова.
© Фото : Маргарита Вовк

Farid Rueda (Мексика)

Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Farid Rueda (художник из Мексики)
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Farid Rueda (Мексика)

© Фото : Маргарита Вовк

Farid Rueda (Мексика). Начало работы

Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Животные, начало
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Farid Rueda (Мексика). Начало работы

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Farid Rueda (Мексика)

© Фото : Маргарита Вовк
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Farid Rueda (Мексика). Начало работы

В итоге примерно за 20 дней студентка научилась рисовать, работать валиком и до сих пор поддерживает связь с наставником — уличным художником из Мексики Фаридом Руэдой, вместе с которым они сделали тотемных животных.
В ближайшее время они даже планируют встретиться — правда, скорее всего, не в России.

Сумки челноков до Трехгорки доведут

© Фото : Маргарита ВовкХудожник из Благовещенска Паша Orez
Художник из Благовещенска Паша Orez
© Фото : Маргарита Вовк
Художник из Благовещенска Паша Orez
"Я уже закончил фасад на 25-м доме, — сообщает Паша Orez из Благовещенска, который приехал в Подмосковье 1 августа. — Вдохновлялся нашими местными "культурными кодами". Поэтому в рисунке использовал паттерны (узор, повторяющий небольшие элементы в определенном порядке. — Прим. ред.). Но, как оказалось, у вас это все тоже есть. Я заметил, что в Москве ходят с сумками челнока, чтобы перевозить что-то по хозяйству. А у нас в них возят товары из Китая".
© Фото : Маргарита ВовкРабота художника из Благовещенска Паши Orez
Работа художника из Благовещенска Паши Orez
© Фото : Маргарита Вовк
Работа художника из Благовещенска Паши Orez
Художник взял цветовую схему классической сумки: голубые оттенки, синие, розовые, красные. Чтобы местные жители лучше поняли его идею, в центре композиции появилась фигура девушки.
В итоге на работу ушло 16 дней, если вычесть дожди и непогоду. В отличие от многих других стрит-артистов, Паша все делал в одиночку.

Нью-Йорк не изменяет "олд скул" даже в Подмосковье

© Фото : Маргарита ВовкКоманда из США Antidote с мексиканским художником Koka Engel (второй слева)
Команда из США Antidote с мексиканским художником Koka Engel (второй слева)
© Фото : Маргарита Вовк
Команда из США Antidote с мексиканским художником Koka Engel (второй слева)
"Мы не изменяем нью-йоркскому стилю граффити, поэтому вы можете увидеть у нас bombing, tagging и другие шрифты", — объясняет Джейме, пожевывая мармеладку со вкусом газировки.
Фоном звучит рэп хип-хоп-дуэта из 80-х Eric B. & Rakim, команда художников FX Antidote (CША) пробирается сквозь клумбы ноготков и флоксов к своему фасаду — не хватает только баскетбольного кольца.
© Фото : Маргарита Вовк

Фрагмент работы команды FX Antidote (Нью-Йорк, США)

Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Работа команды Antidote (Нью-Йорк, США)
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Фрагмент работы команды FX Antidote (Нью-Йорк, США)

© Фото : Маргарита Вовк
© РИА Новости / Маргарита Вовк

Команда FX Antidote (Нью-Йорк, США) на фестивале Urban Morphogenesis

Команда Antidote (Нью-Йорк, США) на фестивале Urban Morphogenesis
2 из 3

Команда FX Antidote (Нью-Йорк, США) на фестивале Urban Morphogenesis

© РИА Новости / Маргарита Вовк
© РИА Новости / Маргарита Вовк

Фрагмент работы команды FX Antidote (Нью-Йорк, США) на фестивале Urban Morphogenesis

Работа команды из Нью-Йорка (США) Antidote на фестивале Urban Morphogenesis
3 из 3

Фрагмент работы команды FX Antidote (Нью-Йорк, США) на фестивале Urban Morphogenesis

© РИА Новости / Маргарита Вовк
1 из 3

Фрагмент работы команды FX Antidote (Нью-Йорк, США)

© Фото : Маргарита Вовк
2 из 3

Команда FX Antidote (Нью-Йорк, США) на фестивале Urban Morphogenesis

© РИА Новости / Маргарита Вовк
3 из 3

Фрагмент работы команды FX Antidote (Нью-Йорк, США) на фестивале Urban Morphogenesis

© РИА Новости / Маргарита Вовк
Кислотные надписи с именами участников команды украсили цветы и божьи коровки — свободолюбивые нью-йоркцы оказались романтиками. Кстати, FX Antidote можно назвать одним из самых многочисленных участников на фестивале — шесть американцев и один мексиканец.

"Металлическая" незнакомка и мальчик, который стоит на руках: чем еще удивляет музей под открытым небом

© РИА Новости / Маргарита Вовк"Мальчик, который стоит на руках". Работа художника из Аргентины Мартина Рона (Martin Ron)
Мальчик, который стоит на руках. Работа художника из Аргентины Мартина Рона (Martin Ron)
© РИА Новости / Маргарита Вовк
"Мальчик, который стоит на руках". Работа художника из Аргентины Мартина Рона (Martin Ron)
Одними из последних муралы завершают художник из Пуэрто-Рико Bik Ismo и аргентинец Martin Ron — его считают фаворитом фестиваля.
"Мы начали примерно десять дней назад, — уточняет ассистент аргентинца Мэт. — Планируем закончить через три-четыре дня".
© Фото : Маргарита ВовкХудожник из Аргентины Мартин Рон (слева) и его помощник Мэт
Художник из Аргентины Мартин Рон (слева) и его помощник Мэт
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Художник из Аргентины Мартин Рон (слева) и его помощник Мэт
© Фото : Маргарита Вовк
© РИА Новости / Маргарита Вовк

Мэт — помощник художника Мартина Рона на крыльце школы Новой Трехгорки

Мэт - помощник художника Мартина Рона на фестивале Urban Morphogenesis
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Мэт — помощник художника Мартина Рона на крыльце школы Новой Трехгорки

© РИА Новости / Маргарита Вовк

Начало работы над муралом "Мальчик на руках" аргентинца Мартина Рона

Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. К верху ногами
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Начало работы над муралом "Мальчик на руках" аргентинца Мартина Рона

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Художник из Аргентины Мартин Рон (слева) и его помощник Мэт
© Фото : Маргарита Вовк
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Мэт — помощник художника Мартина Рона на крыльце школы Новой Трехгорки

© РИА Новости / Маргарита Вовк
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Начало работы над муралом "Мальчик на руках" аргентинца Мартина Рона

Включив неспешную мелодию, Мартин уверенно прорисовывает тень на руках мальчика.
"Ап!" (вверх) — "Даун!" (вниз), — просит художник Мэта. Ассистент по команде поднимает и опускает фасадный подъемник, на таких работают все участники фестиваля.
"Я выбрал черно-белую цветовую гамму и образ "металлической" леди, — рассказывает пуэрториканец Bik Ismo. — Если будет настроение, фон сделаю цветным".
© Фото : Маргарита ВовкРабота "Девушка-металлик" художника из Пуэрто-Рико Бика Исмо
Работа Девушка металлик художника из Пуэрто-Рико Бика Исмо
© Фото : Маргарита Вовк
Работа "Девушка-металлик" художника из Пуэрто-Рико Бика Исмо
Стрит-арт-фестиваль завершится 31 августа. В этот день граффити официально станут частью музея под открытым небом, посетить который можно в любое время.
Местные жители уже надеются, что для удобства экскурсантов добавят маршруты общественного транспорта и установят новые светофоры.
Туризм
24 августа, 18:37Koktebel Jazz Party
Перед фестивалем Rap Koktebel в поселке появились новые граффити
3320000
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