Граффити, дружба, Гагарин: на Трехгорку обрушился Urban Morphogenesis

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Галина Соколова. Более 25 тысяч баллонов с краской, ежедневная работа на высоте, больше 50 расписанных объектов — весь август художники из разных стран работали в подмосковной Трехгорке на фестивале Urban Morphogenesis. Как сейчас выглядит обычный спальный район — в материале РИА Новости.

Местные в восторге!

"Вернулась из отпуска пару дней назад и обалдела! Очень прикольно, красиво! Нашу Трехгорку преобразили: микрорайон ожил", — говорит фельдшер скорой помощи Елена Королева.

Теперь высотки и технические здания не узнать — более 80 художников целый месяц трудились над тем, чтобы превратить спальный район в стрит-арт-"джунгли".

© Фото : Маргарита Вовк OKUDA (Испания) 1 из 6 OKUDA (Испания) © Фото : Маргарита Вовк © Фото : Маргарита Вовк El Pez (Барселона, Испания) 2 из 6 El Pez (Барселона, Испания) © Фото : Маргарита Вовк © Фото : Маргарита Вовк Dan Kitchener (Великобритания) 3 из 6 Dan Kitchener (Великобритания) © Фото : Маргарита Вовк © Фото : Маргарита Вовк DA2 (Испания) 4 из 6 DA2 (Испания) © Фото : Маргарита Вовк © Фото : Маргарита Вовк Стрит-арт фестиваль Urban Morphogenesis 5 из 6 Стрит-арт фестиваль Urban Morphogenesis © Фото : Маргарита Вовк © Фото : Маргарита Вовк Стрит-арт фестиваль Urban Morphogenesis/Слоны 6 из 6 Стрит-арт фестиваль Urban Morphogenesis/Слоны © Фото : Маргарита Вовк 1 из 6 OKUDA (Испания) © Фото : Маргарита Вовк 2 из 6 El Pez (Барселона, Испания) © Фото : Маргарита Вовк 3 из 6 Dan Kitchener (Великобритания) © Фото : Маргарита Вовк 4 из 6 DA2 (Испания) © Фото : Маргарита Вовк 5 из 6 Стрит-арт фестиваль Urban Morphogenesis © Фото : Маргарита Вовк 6 из 6 Стрит-арт фестиваль Urban Morphogenesis/Слоны © Фото : Маргарита Вовк

Четыре года и — вуаля: самый масштабный стрит-арт-фестиваль в мире готов

"У нас была идея преобразить эти дома. Они создавали "визуальный шум" своей серостью. Плюс более десяти лет назад здесь были проблемы с застройщиком, что также повлияло на негативное восприятие микрорайона. Вместе с администрацией мы решили это исправить", — рассказывает организатор фестиваля художник Дмитрий Левочкин.

На подготовку ушло четыре года — от первых презентаций до общения с художниками из разных стран.

"Культурный код" — куда без матрешек и медведей

© Фото : Маргарита Вовк Работа художника из Италии Йорита Агоча "Юрий Гагарин" © Фото : Маргарита Вовк Работа художника из Италии Йорита Агоча "Юрий Гагарин"

Организаторы фестиваля поставили цель: научить языку граффити гостей и местных жителей с помощью специального "кода", который используют уличные художники. Языком стрит-арта участники постарались сделать что-то честное, открытое и понятное.

Граффити необязательно было посвящать русским традициям, но многие не устояли перед темой "Русская душа — потемки" и медведями в шапках-ушанках.

© Фото : Маргарита Вовк Arsek & Erase (Болгария) 1 из 3 Arsek & Erase (Болгария) © Фото : Маргарита Вовк © Фото : Маргарита Вовк Sabek из Испании изобразил российскую певицу Зару 2 из 3 Sabek из Испании изобразил российскую певицу Зару © Фото : Маргарита Вовк Матрешка стрит-артиста DA2 (Испания) 3 из 3 Матрешка стрит-артиста DA2 (Испания) 1 из 3 Arsek & Erase (Болгария) © Фото : Маргарита Вовк 2 из 3 Sabek из Испании изобразил российскую певицу Зару © Фото : Маргарита Вовк 3 из 3 Матрешка стрит-артиста DA2 (Испания)

Портрет Юрия Гагарина (художник — итальянец Йорит Агоч) особенно выделялся. Мало того что граффити самое высокое в мире (65 метров), так еще и на щеке у Героя Советского Союза линии — знак "человеческого племени", который художник оставляет на всех своих работах.

По профессии пожарный, в душе — художник

© Фото : Маргарита Вовк Андрей, ассистент-волонтер на фестивале Urban Morphogenesis © Фото : Маргарита Вовк Андрей, ассистент-волонтер на фестивале Urban Morphogenesis

"В начале августа ехали на пожар в Трехгорку — надо было потушить вентиляционную камеру на техническом этаже, и я увидел, что здесь расписывают фасады. На следующий день приехал сюда, понял, что работы тут много. Помощь нужна ребятам", — объясняет сотрудник МЧС Андрей.

© Фото : Маргарита Вовк "Золотые обезьяны с синими шарами". Работа выполнена Дмитрием Левочкиным в Digital-формате. Изначально создана 3D-модель, после чего создан рендер, имитирующий золото — металл, который является материальной ценностью у людей 1 из 3 "Золотые обезьяны с синими шарами". Работа выполнена Дмитрием Левочкиным в Digital-формате. Изначально создана 3D-модель, после чего создан рендер, имитирующий золото — металл, который является материальной ценностью у людей © Фото : Маргарита Вовк © Фото : Маргарита Вовк Респиратор, в котором работают художники 2 из 3 Респиратор, в котором работают художники © Фото : Маргарита Вовк © Фото : Маргарита Вовк Баллоны с краской 3 из 3 Баллоны с краской © Фото : Маргарита Вовк 1 из 3 "Золотые обезьяны с синими шарами". Работа выполнена Дмитрием Левочкиным в Digital-формате. Изначально создана 3D-модель, после чего создан рендер, имитирующий золото — металл, который является материальной ценностью у людей © Фото : Маргарита Вовк 2 из 3 Респиратор, в котором работают художники © Фото : Маргарита Вовк 3 из 3 Баллоны с краской © Фото : Маргарита Вовк

Теперь все свободное время он проводит на фестивале — набирается опыта, рисует граффити, так как всегда любил творчество. Андрей был ассистентом у Алекса Сенны (Бразилия), Дмитрия Аске (Россия), Дмитрия Левочкина (Россия) и других.

Тотемные животные из Мексики по-русски

"Вернулась с моря и узнала, что на моем доме будет рисовать художник из Мексики. Я не умею рисовать, но организаторы подбодрили меня, и я решилась. Сначала сидела рядом и смотрела, как он это делает, потом стала помогать. Он показал мне, как надо работать, я отлично справлялась", — говорит Елизавета Турченкова.

© Фото : Маргарита Вовк Farid Rueda (Мексика) 1 из 2 Farid Rueda (Мексика) © Фото : Маргарита Вовк Farid Rueda (Мексика). Начало работы 2 из 2 Farid Rueda (Мексика). Начало работы 1 из 2 Farid Rueda (Мексика) © Фото : Маргарита Вовк 2 из 2 Farid Rueda (Мексика). Начало работы

В итоге примерно за 20 дней студентка научилась рисовать, работать валиком и до сих пор поддерживает связь с наставником — уличным художником из Мексики Фаридом Руэдой, вместе с которым они сделали тотемных животных.

В ближайшее время они даже планируют встретиться — правда, скорее всего, не в России.

Сумки челноков до Трехгорки доведут

© Фото : Маргарита Вовк Художник из Благовещенска Паша Orez © Фото : Маргарита Вовк Художник из Благовещенска Паша Orez

"Я уже закончил фасад на 25-м доме, — сообщает Паша Orez из Благовещенска, который приехал в Подмосковье 1 августа. — Вдохновлялся нашими местными "культурными кодами". Поэтому в рисунке использовал паттерны (узор, повторяющий небольшие элементы в определенном порядке. — Прим. ред.). Но, как оказалось, у вас это все тоже есть. Я заметил, что в Москве ходят с сумками челнока, чтобы перевозить что-то по хозяйству. А у нас в них возят товары из Китая".

© Фото : Маргарита Вовк Работа художника из Благовещенска Паши Orez © Фото : Маргарита Вовк Работа художника из Благовещенска Паши Orez

Художник взял цветовую схему классической сумки: голубые оттенки, синие, розовые, красные. Чтобы местные жители лучше поняли его идею, в центре композиции появилась фигура девушки.

В итоге на работу ушло 16 дней, если вычесть дожди и непогоду. В отличие от многих других стрит-артистов, Паша все делал в одиночку.

Нью-Йорк не изменяет "олд скул" даже в Подмосковье

© Фото : Маргарита Вовк Команда из США Antidote с мексиканским художником Koka Engel (второй слева) © Фото : Маргарита Вовк Команда из США Antidote с мексиканским художником Koka Engel (второй слева)

"Мы не изменяем нью-йоркскому стилю граффити, поэтому вы можете увидеть у нас bombing, tagging и другие шрифты", — объясняет Джейме, пожевывая мармеладку со вкусом газировки.

Фоном звучит рэп хип-хоп-дуэта из 80-х Eric B. & Rakim, команда художников FX Antidote (CША) пробирается сквозь клумбы ноготков и флоксов к своему фасаду — не хватает только баскетбольного кольца.

Кислотные надписи с именами участников команды украсили цветы и божьи коровки — свободолюбивые нью-йоркцы оказались романтиками. Кстати, FX Antidote можно назвать одним из самых многочисленных участников на фестивале — шесть американцев и один мексиканец.

"Металлическая" незнакомка и мальчик, который стоит на руках: чем еще удивляет музей под открытым небом

© РИА Новости / Маргарита Вовк "Мальчик, который стоит на руках". Работа художника из Аргентины Мартина Рона (Martin Ron) © РИА Новости / Маргарита Вовк "Мальчик, который стоит на руках". Работа художника из Аргентины Мартина Рона (Martin Ron)

Одними из последних муралы завершают художник из Пуэрто-Рико Bik Ismo и аргентинец Martin Ron — его считают фаворитом фестиваля.

"Мы начали примерно десять дней назад, — уточняет ассистент аргентинца Мэт. — Планируем закончить через три-четыре дня".

© Фото : Маргарита Вовк Художник из Аргентины Мартин Рон (слева) и его помощник Мэт 1 из 3 Художник из Аргентины Мартин Рон (слева) и его помощник Мэт © Фото : Маргарита Вовк © РИА Новости / Маргарита Вовк Мэт — помощник художника Мартина Рона на крыльце школы Новой Трехгорки 2 из 3 Мэт — помощник художника Мартина Рона на крыльце школы Новой Трехгорки © РИА Новости / Маргарита Вовк Начало работы над муралом "Мальчик на руках" аргентинца Мартина Рона 3 из 3 Начало работы над муралом "Мальчик на руках" аргентинца Мартина Рона 1 из 3 Художник из Аргентины Мартин Рон (слева) и его помощник Мэт © Фото : Маргарита Вовк 2 из 3 Мэт — помощник художника Мартина Рона на крыльце школы Новой Трехгорки © РИА Новости / Маргарита Вовк 3 из 3 Начало работы над муралом "Мальчик на руках" аргентинца Мартина Рона

Включив неспешную мелодию, Мартин уверенно прорисовывает тень на руках мальчика.

"Ап!" (вверх) — "Даун!" (вниз), — просит художник Мэта. Ассистент по команде поднимает и опускает фасадный подъемник, на таких работают все участники фестиваля.

"Я выбрал черно-белую цветовую гамму и образ "металлической" леди, — рассказывает пуэрториканец Bik Ismo. — Если будет настроение, фон сделаю цветным".

© Фото : Маргарита Вовк Работа "Девушка-металлик" художника из Пуэрто-Рико Бика Исмо © Фото : Маргарита Вовк Работа "Девушка-металлик" художника из Пуэрто-Рико Бика Исмо

Стрит-арт-фестиваль завершится 31 августа. В этот день граффити официально станут частью музея под открытым небом, посетить который можно в любое время.