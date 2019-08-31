Советский Союз развалился, а компартия США жива. Как ей это удалось

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. Гонения, репрессии, запреты и потеря главного идеологического ориентира — заокеанским сторонникам коммунистической идеи в прошлом веке пришлось непросто. Тем не менее чуждая и даже враждебная американским ценностям политическая организация не только выжила, но в последние годы становится все популярнее. Сегодня Коммунистической партии США исполняется 100 лет. О том, как она пережила век потрясений и какие планы строит на будущее, — в материале РИА Новости.

Жажда справедливости

Российская революция 1917 года повлияла на весь мир. Вдохновленные идеей социальной справедливости люди в других странах грезили и ждали, когда же классовая борьба дойдет и до них. В Соединенных Штатах к делу приступили в 1919-м: два идейных "комми" учредили Коммунистическую партию США. Чарльз Рутенберг уже был членом Социалистической партии и организовывал рабочий пикет под лозунгом "Руки прочь от Советской России". Вторым отцом-основателем стал журналист Джон Рид, побывавший в 1917-м в революционном Петрограде и активно выступавший в защиту победивших большевиков по возвращении на родину.

"Революция в России произвела на нас невероятное впечатление. Казалось, это просто вопрос времени, когда же она распространится на всю Западную Европу и дойдет до США", — вспоминал один из лидеров коммунистического движения США XX века Гил Грин.

Коммунисты были уверены, что они способны явить обществу лицемерие капиталистической Америки и буржуазной демократии и заполучить симпатии рабочих для революционной трансформации страны. Условия, в которых тогда трудились простые американцы, порождали иллюзии, что классовое сознание победит и народ поднимется на борьбу с угнетателями-капиталистами.

"Я начала работать в 14 лет на шелковой фабрике в Бетлехеме, штат Пенсильвания. Мне платили девять долларов за 54-часовую рабочую неделю. А парням за ту же работу платили 12 долларов. Отвратительная несправедливость, думала я, — вспоминает Энн Бурлак Тимпсон. — Я выросла с пониманием, что рабочим необходимо объединиться, чтобы получить лучшую жизнь". Вскоре девушка стала одним из первых организаторов профсоюзов в США.

© РИА Новости Первый учредительный съезд Коммунистической партии Америки. 1919 год. Центральный музей В. И. Ленина © РИА Новости Первый учредительный съезд Коммунистической партии Америки. 1919 год. Центральный музей В. И. Ленина

Стив Нельсон, работавший в начале XX века на скотобойне, рассказывал, что проводил в душном помещении по десять часов в день и еще полдня в субботу. "Платили 28 центов в час. Условия были ужасными, никакой техники безопасности. Один мой приятель упал и попал в больницу, но его семье компания ничего не компенсировала. Мы сами ему деньги собирали, — вспоминал он. — Тогда мне один друг сказал: видишь, мы работаем, как в аду, а наш босс уезжает на зиму во Флориду. А нам он что платит?"

Однако далеко не всем такие условия казались несправедливыми. После большевистского переворота власти США видели в активности рабочих попытку подорвать общественный порядок и авторитет церкви. Те, кто с надеждой смотрел на СССР, становились врагами. Начались первые репрессии — сначала так называемые рейды Палмера (по имени генпрокурора США), а затем и первая волна борьбы с "красной угрозой". Но созданная организация все равно присоединилась к Коминтерну.

Великая депрессия — шанс на успех

К тридцатым годам в партии американских коммунистов насчитывалось около 7,5 тысячи членов. Это была малочисленная группа, которая вряд ли претендовала на особое место в истории США. Однако бескомпромиссные догматики, готовые отстаивать свои интересы, горящие идеями революции, вскоре превратились в главную радикальную силу своего времени.

Способствовало успеху катастрофическое потрясение. В октябре 1929-го в считаные дни без работы осталась почти четверть работоспособного населения страны. С табличками "Возьмусь за любой труд" на улицах стояли и работяги, и джентльмены в костюмах-тройках и шляпах. Великая депрессия оставила тысячи людей без средств к существованию, они лишались работы, сбережений, социальных гарантий не было вовсе. Коммунисты же видели в кромешном хаосе экономического кризиса возможность революционным путем преодолеть трудности.

Лидеры партии писали статьи и манифесты. Одна из самых известных работ — книга "К советской Америке". В ней глава коммунистов и трижды кандидат в президенты США Уильям Фостер описал, как сознательные революционные массы должны свергнуть капиталистов и установить советскую систему. Пока вожаки были одержимы утопическими мечтами, рядовые коммунисты решали насущные проблемы.

"Тогда мы выходили на демонстрации не за идеи социализма, многие американские рабочие их просто не понимали, — вспоминала Энн Бурлак Томпсон. — Мы требовали права собираться в организации, права рабочих жить достойной жизнью, за увеличение оплаты труда. Мы протестовали, считая, что государство должно взять ответственность за тех, кто не мог найти работу".

Власти, напротив, считали, что все эти проблемы — дело частного бизнеса, а никак не государства. Коммунисты использовали возможность помочь людям, оставшимся без жилья и средств к существованию, давая им также пищу для размышлений — почему они оказались в таком плачевном положении и что с этим можно сделать.

© AP Photo / Murray Becker Первомайская демонстрация в Нью-Йорке, 1935 год © AP Photo / Murray Becker Первомайская демонстрация в Нью-Йорке, 1935 год

В разгар депрессии на демонстрации выходили уже сотни людей, однако ни один бизнесмен не хотел иметь у себя под носом проходимцев, заставляющих его платить подчиненным больше. Коммунистические ячейки собирались в рабочих квартирах якобы для вечерних молитв. Лакомым куском для коммунистов были южные штаты и угнетаемые на хлопковых фабриках чернокожие рабочие, хоть им там и грозила расправа или тюрьма. Чернокожие часто вообще не понимали, о каких социальных классах им толкуют, но так как пришлые проповедники боролись с расизмом, этого было достаточно.

Выигравший в 1932 году президентские выборы Франклин Рузвельт начал решать проблемы безработицы и социальной защиты населения. Однако для коммунистов он все же был частью прогнившей капиталистической системы. Одновременно с постепенным улучшением условий труда и легализацией рабочих объединений росла популярность коммунистов. Пик ее пришелся на конец 1930-х. Тогда в партии состояло около 100 тысяч человек.

И все же социальная политика властей не означала благосклонного отношения к сторонникам идей Маркса—Ленина. Компартия получала финансирование из Москвы и выступала в защиту советского режима, не замечая или не желая замечать того, что происходило тогда в СССР. Антисоветские настроения в США привели к началу антикоммунистической кампании. Вскоре рабочее движение разрывает связи с компартией и пытается избавиться от ее влияния.

© РИА Новости / Виктор Чернов Делегация активистов коммунистических союзов молодежи из США, Великобритании и Канады возлагает венок к Мавзолею Владимира Ильича Ленина на Красной площади © РИА Новости / Виктор Чернов Делегация активистов коммунистических союзов молодежи из США, Великобритании и Канады возлагает венок к Мавзолею Владимира Ильича Ленина на Красной площади

Красный страх

В послевоенные годы в борьбе с "красной чумой" славу снискал малоизвестный тогда сенатор от штата Висконсин Джозеф Маккарти. Хотя никто, находясь в здравом уме, уже не мог предположить, что социалистическая революция в США возможна, множество коммунистов отправили под суд.

Один из тех, кто оказался на скамье подсудимых, вспоминал: "На процессе свидетель рассказал, что был на лекции коммунистов. И кто-то из зала задал вопрос: мол, как же в США, где коммунистическое движение так слабо, не обладающий пролетарским сознанием рабочий класс может организовать революцию? Ему будто бы ответили: не переживайте, Красная армия придет — отправится из Сибири на Аляску, а от Аляски дойдет до Детройта. Мы просто рассмеялись. Конечно, это был вздор".

Под подозрение маккартистов в сочувствии коммунистам попадали звезды Голливуда, ученые, борцы за права чернокожих и даже герои войны. Среди них — обладательница премий "Оскар" и "Эмми" актриса Ли Грант, комик Чарли Чаплин, физик Альберт Эйнштейн и отец атомной бомбы Роберт Оппенгеймер. Масла в огонь подлил приход коммунистов к власти в Китае, Вьетнаме и Северной Корее, а также испытание Советским Союзом водородной бомбы.

Стремясь безжалостно расправиться с "предателями", маккартисты нарушали гражданские права американцев. В конце концов даже дружба с президентом Дуайтом Эйзенхауэром не помогла сенатору — его методы раскритиковали, и сам лидер нации был вынужден публично осудить подход приятеля. Тем не менее репрессии против тех, кто был уличен или даже заподозрен в связях с коммунистами или симпатиях к СССР, сделали свое дело.

В 60-е годы партию продолжала спонсировать Москва. Однако один из связных КГБ Джек Чайлдс и его брат — секретарь ЦК американской компартии — были агентами ФБР, поэтому о деятельности КП США властям было известно все.

CC BY 2.0 / Becker1999 / Члены Коммунистической партии США во время демонстрации у Капитолия в Вашингтоне. 2016 год CC BY 2.0 / Becker1999 / Члены Коммунистической партии США во время демонстрации у Капитолия в Вашингтоне. 2016 год

Надежда на возрождение

С началом перестройки американские коммунисты начали критиковать советское руководство, в результате чего лишились финансовой поддержки. После этого особую активность они не демонстрировали, а распад СССР в 1991 году, казалось бы, должен был поставить крест на коммунистическом движении в Соединенных Штатах.

Тем не менее партия все еще существует. В стране у нее 28 отделений. Корреспондент РИА Новости связалась с головным офисом, который находится в Нью-Йорке, и пообщалась с сопредседателем партии Джимом Саймсом.

По данным на 2017 год, компартия насчитывает пять тысяч человек. Желающих вступить в организацию стало больше с приходом к власти Дональда Трампа. "Новые люди приходят к нам либо после того, как лично поучаствуют в наших мероприятиях, либо регистрируются онлайн", — рассказал Джим Саймс. На сайте Communist Party USA можно подать заявку на вступление. Помимо личных данных, обязательно нужно указать причины вступления в партию и представить план работы в рядах коммунистов.

"Мы — широкие народные массы, рабочие, студенты, лидеры национальных движений, молодые, старые, иммигранты и местные", — говорится на сайте. Чтобы стать членом партии, нужно быть старше 18 лет. Членский взнос — важная часть партийного бюджета — составляет 60 долларов в год, для малоимущих — 24.

"Большинство вступили в партию по интернету, — уточняет Саймс. — Сейчас вообще в стране идет массовая радикализация, люди, особенно молодые, тянутся к марксизму и социалистическим идеям". По словам партийного функционера, большинство примкнувших к КП США — люди от 18 до 30 лет. Некоторые из них состоят и в других политических организациях, например в партии Демократических социалистов Америки. Многие даже ходят в церковь.

"Молодые люди видят: с карьерными перспективами проблемы, зарплаты маленькие. Многие работают на двух-трех работах, чтобы свести концы с концами. Займы на образование для студентов — колоссальная проблема", — поясняет собеседник РИА. Сейчас у партии нет молодежной организации, но руководство планирует воссоздать Молодежную коммунистическую лигу США. Она была учреждена в 1920 году и расформирована в 2015-м решением Национального комитета компартии, хотя формально в нее не входила.

Несмотря на относительную малочисленность (демократических социалистов Америки, например, насчитывается 56 тысяч человек), Компартия США постоянно работает над своей повесткой. Новую программу партии одобрили совсем недавно, на общенациональном съезде в Чикаго в июле 2019 года. В нее включены проблемы экологии, здравоохранения, равноправия полов, цветного населения и ЛГБТ-сообщества, профсоюзов. Саймс уточняет, что в профсоюзах состоит лишь десятая часть работающих американцев.

Руководство партии понимает — программу необходимо актуализировать. "С появлением искусственного интеллекта, баз данных, роботов суть работы изменилась, и рабочий класс не оставляет это без внимания, — отмечает сопредседатель организации. — Конечно, постоянно возникают противоречия между нашими основополагающими принципами — идеями Маркса, Энгельса, Ленина — и новыми реалиями".

Несмотря на то что с окончанием холодной войны антикоммунистические настроения в США поутихли, партия сталкивается с негативом в свой адрес. "Конечно, это связано с антисоветскими и антироссийскими настроениями. К тому же Трамп и республиканцы пытаются настроить народ против коммунизма и социализма. Они лепят красный ярлык на политику Демократической партии, но эти попытки обречены, — считает Саймс. — Мы же не в 50-х. Компартия — это общественная организация, которая у всех на виду".