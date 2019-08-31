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РИА Новости

Бойцовские псы. Почему Россия и США не списывают тихоходные штурмовики

08:00 31.08.2019 (обновлено: 08:06 31.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске
Штурмовики Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Бронированный корпус, мощное вооружение и дозвуковая скорость полета — самолеты штурмовой авиации всегда находятся в самой гуще боевых действий. Один из самых известных представителей этого семейства — американский штурмовик A-10 Thunderbolt, известный как "бородавочник", — в строю уже более сорока лет, однако отказываться от него в США пока не планируют. Российский конкурент — Су-25 "Грач". О двух воздушных ветеранах, их сходстве и отличии — в материале РИА Новости.

Гром с небес

В августе стало известно, что американские генералы решили продлить срок службы "бородавочника". Более сотни A-10 Thunderbolt пройдут глубокую модернизацию. Это второй этап крупной программы американского ВПК по совершенствованию парка штурмовиков. Всего на вооружении стоит около трехсот таких машин.
"Бородавочник" создавался в конце 1960-х специально для поддержки сухопутных войск. Как показала война во Вьетнаме, ВВС не хватало хорошо защищенного самолета, способного нести мощное вооружение и точно бить по небольшим целям на земле.
© Flickr / Samuel King JrАмериканский штурмовик A-10 Thunderbolt II (A-10 "Тандерболт" II)
Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II (A-10 Тандерболт II)
© Flickr / Samuel King Jr
Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II (A-10 "Тандерболт" II)
Штурмовик впервые поднялся в воздух в 1972-м, на вооружение поступил в 1977-м. Конструктивно интересен тем, что построен вокруг семиствольной автоматической пушки. С ней определились довольно быстро, выбрав 30-миллиметровую скорострельную GAU-8, выпускающую до семидесяти бронебойных или осколочно-фугасных снарядов в секунду.
К самолету многие относились скептически, критиковали не только специфику и ограниченность его применения, но и неординарную внешность. Однако операция "Буря в пустыне" расставила все точки над i. Сто тридцать "бородавочников" стали чуть ли не главной ударной силой армии США, выполнив почти девять тысяч вылетов. На войска Саддама Хусейна обрушились тысячи неуправляемых ракет, а снаряды пушки с вращающимся стволом буквально распиливали иракскую бронетехнику. Штурмовики сожгли более трех тысяч танков и бронемашин. Американцы потеряли всего семь A-10.
CC BY 3.0 / Mrkoww or Matthew Zalewski / Семиствольная автоматическая пушка GAU-8 Avenger на самолете A-10 Thunderbolt II
Семиствольная автоматическая пушка GAU-8 Avenger на самолете A-10 Thunderbolt II
CC BY 3.0 / Mrkoww or Matthew Zalewski /
Семиствольная автоматическая пушка GAU-8 Avenger на самолете A-10 Thunderbolt II
Такая разница в потерях обусловлена в том числе мощной броней штурмовиков. Кабина летчика расположена в передней части самолета и защищена бронированным стеклом. Сам пилот находится в своеобразной титановой ванне. Топливопроводы и системы управления также закрыты броней, что повышает живучесть машины. Кроме того, самолет оснащен системой управления двойного резервирования — при повреждении гидроусилителей летчик переходит на ручное тросовое управление элеронами и рулями высоты.
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Главное вооружение — семиствольная пушка GAU-8 системы Гатлинга весом почти две тонны. Боекомплект — 1300 патронов с алюминиевыми гильзами и снарядами с урановым сердечником. Однако большая площадь крыла A-10 позволяет разместить на одиннадцати подвесках более семи тонн бомб, ракет, а также дополнительные пулеметы.
A-10 Thunderbolt применялся в большинстве крупных военных операций США. Конструкторы разработали также двухместный "бородавочник" для ночных и всепогодных полетов, беспилотный вариант. Однако эти машины в серию не пошли. Большую часть A-10 в середине нулевых модернизировали, оснастив современным цифровым оборудованием и лазерной системой наведения высокоточного оружия.
© Фото : U.S. Air Force/ Master Sgt. William GreerСамолет A-10 Thunderbolt II
Самолет A-10 Thunderbolt II
© Фото : U.S. Air Force/ Master Sgt. William Greer
Самолет A-10 Thunderbolt II

Птица свободного полета

Прямой и, наверное, единственный конкурент A-10 Thunderbolt — российский ударный штурмовик Су-25 "Грач". Его разработали примерно в то же время. На вооружение поступил в начале 1980-х, испытывался в Афганистане в боевых условиях. Военные быстро оценили и зауважали эту машину. Благодаря низкой скорости "Грачи" могли очень точно поражать малоразмерные наземные цели, что не удавалось более скоростным истребителям и бомбардировщикам.
Конструкторы создали настоящий летающий танк — у "Грача" высочайшие показатели живучести. Кабина пилота, как и у "бородавочника", защищена титаном, все важные системы управления дублируются и прикрыты дополнительными бронепластинами, топливные баки заполнены пенополиуретаном, что исключает пожар при их простреле. Двигатели выдерживают прямое попадание 23-миллиметрового снаряда.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛетно-специальная подготовка экипажей штурмовиков Су-25 в Краснодарском крае
Летно-специальная подготовка экипажей штурмовиков Су-25 в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Летно-специальная подготовка экипажей штурмовиков Су-25 в Краснодарском крае
За годы Афганской войны штурмовики выполнили более шестидесяти тысяч боевых вылетов. Потери — двадцать три самолета. На сбитом Су-25, как правило, насчитывали по 80-90 пробоин. Но нередко "Грачи" возвращались на базу с более чем сотней повреждений от огня с земли, на одном двигателе, с изрешеченными крыльями. И ни одного взрыва топливных баков.
Штурмовик Су-25СМ3
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"Грачи" поумнели. Чем опасен модернизированный штурмовик Су-25СМ3
"Грач" переигрывает американский A-10 в маневренности. Простое, понятное и послушное управление позволяло работать в очень стесненных условиях горной местности и доставать укрепления моджахедов в узких ущельях, неуязвимых даже для артиллерии. Но при лучших скоростных характеристиках (крейсерская скорость Су-25 — 750 километров в час против 550 у "бородавочника") "сушка" проигрывает в дальности и продолжительности полета. Кроме того, А-10 берет на борт гораздо больше вооружения.
"Грачи" прошли несколько этапов модернизации. Самолеты последних модификаций Су-25СМ и Су-25СМ3 сохранили легендарную живучесть, но кардинально отличаются от предшественников внутренним оборудованием. Акцент сделан на современных прицельных и навигационных системах, комплексах защиты от средств ПВО противника и цифровых системах связи. Эти штурмовики эффективно применяют не только свободнопадающие бомбы и неуправляемые ракеты, но и корректируемые авиабомбы, и управляемые ракеты "воздух — воздух".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25 ВКС России на командно-штабных учениях коллективных сил ОДКБ "Взаимодействие-2018". 11 октября 2018
Штурмовик Су-25 ВКС РФ на командно-штабных учениях коллективных сил ОДКБ Взаимодействие-2018. 11 октбря 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Штурмовик Су-25 ВКС России на командно-штабных учениях коллективных сил ОДКБ "Взаимодействие-2018". 11 октября 2018

Ветераны снова в строю

Некоторые эксперты считают, что с появлением высокоточного оружия тихоходные штурмовики устарели. Но Су-25 "Грач", как и A-10 Thunderbolt, доказали свою актуальность в ходе выполнения боевых задач на Ближнем Востоке в последние годы.
Модернизированные "сушки" ВКС России работают в Сирии и днем и ночью. В наиболее активные фазы операции самолеты поднимались в воздух до десяти раз в сутки. Причем Су-25 часто используют не как штурмовик, а как классический бомбардировщик, с больших высот. Штурмовики и уничтожают заранее разведенные цели, и вылетают на свободную охоту. Су-25 наравне с более мощными бомбардировщиками Су-24 и Су-34 внесли весомый вклад в ликвидацию командных пунктов и складов террористов, уничтожение всех видов техники и живой силы боевиков.
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Paul Villanueva IIСамолеты A-10 II Thunderbolt ВВС США на авиабазе Лажеш на острове Терсейра, Португалия
Самолеты A-10 II Thunderbolt ВВС США на авиабазе Лажеш на острове Терсейра, Португалия
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Paul Villanueva II
Самолеты A-10 II Thunderbolt ВВС США на авиабазе Лажеш на острове Терсейра, Португалия
A-10 Thunderbolt тоже поддерживают наземные силы американцев и в Сирии, и в Ираке, и в Афганистане. Хотя совсем недавно в Пентагоне хотели списать всех "бородавочников", военное руководство страны приняло другое решение. Судя по всему, штурмовая авиация прослужит еще долгие годы.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25 на одном из военных аэродромов Краснодарского края после многодневной командировки в Сирии
Штурмовик Су-25 на одном из военных аэродромов Краснодарского края после многодневной командировки в Сирии
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Штурмовик Су-25 на одном из военных аэродромов Краснодарского края после многодневной командировки в Сирии
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ВКС РФA-10 ThunderboltВВС СШАСу-25РоссияСШАБезопасность
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