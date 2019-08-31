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РИА Новости

Биография Александра Радищева

04:15 31.08.2019
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© А. СвердловПортрет Александра Николаевича Радищева. 1790 год. Хранится в Саратовском государственном художественном музее им. А.Н. Радищева
Портрет Александра Николаевича Радищева. 1790 год. Хранится в Саратовском государственном художественном музее им. А.Н. Радищева
© А. Свердлов
Русский писатель Александр Николаевич Радищев родился 31 августа (20 августа по старому стилю) 1749 года в дворянской семье. Долгое время считалось, что место рождения Радищева – село Верхнее Аблязово Саратовской губернии (ныне Радищево Кузнецкого района Пензенской области). Однако литературоведы утверждают, что сохранились авторитетные свидетельства о том, что писатель родился в Москве.
По семейному преданию, род Радищевых происходил от татарского князя Куная, который добровольно сдался России при взятии Казани Иваном Грозным.
В 1762-1766 годах будущий писатель учился Пажеском корпусе в Санкт-Петербурге. В 1766 году отправился в Лейпцигский университет изучать правоведение. Помимо обязательного курса, Радищев занимался химией и медициной, знакомился с трудами литераторов и философов Клода Гельвеция, Габриэля Мабли, Жан-Жака Руссо, Поля Анри Гольбаха, Мозеса Мендельсона.
В 1771 году, вернувшись в Санкт-Петербург, поступил на службу в Сенат протоколистом. В мае 1773 года перешел на военную службу, исполнял обязанности военного юриста при штабе Финляндской дивизии, в начале 1775 года вышел в отставку.
В 1776 году Радищев поступил асессором в Коммерц-Коллегию, в 1780 году был назначен помощником управляющего Петербургской таможней, в 1785 году получил чин надворного советника, в 1790 году был произведен в коллежские советники и назначен управляющим Петербургской таможней.
На литературном поприще Радищев дебютировал в 1773 году с переводом сочинения Мабли "Размышления о греческой истории". По некоторым данным, он сотрудничал в журналах "Живописец" и "Почта Духов".
В 1780-1789 годах Радищев написал "Слово о Ломоносове", которое позже включил в "Путешествие из Петербурга в Москву", в 1781-1783 годах – оду "Вольность", в 1782 году – "Письмо к другу, жительствующему в Тобольске... ", посвященную открытию памятника Петру I. В 1789 году вышло в свет сочинение Радищева "Житие Федора Васильевича Ушакова".
В 1790 году писатель завел свою собственную типографию, где напечатал антикрепостническое "Путешествие из Петербурга в Москву" в количестве 650 экземпляров. Сочинение возмутило императрицу Екатерину II. 11 июля (30 июня по старому стилю) Радищев был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. В своих показаниях он раскаялся в том, что написал и напечатал "Путешествие из Петербурга в Москву", но не отказался от высказанных им в книге взглядов на крепостное право. 4 августа (24 июля по старому стилю) Радищев был лишен дворянства и приговорен к смертной казни. Императрица помиловала писателя и заменила ему смертный приговор ссылкой на 10 лет в Илимский острог под Иркутском. На книгу "Путешествие из Петербурга в Москву" был наложен особый цензурный запрет, который был с нее окончательно снят только в 1867 году.
В Илимске Радищев прожил с января 1792 года до февраля 1797 года, написав за это время большой философский трактат "О человеке, его смертности и бессмертии", поэму "Песнь историческая" и др.
После смерти Екатерины II Радищеву разрешили вернуться в свое имение – деревню Немцово Малоярославского уезда Калужской губернии, где он должен был жить безвыездно под надзором полиции. Здесь писатель жил с июля 1797 года до начала 1801 года. В этот период были созданы поэмы "Бова" (1799; сохранилась 1-я песнь из 12), "Песни, петые на состязаниях в честь древним славянским божествам" (1801), литературно-критическое сочинение о "Тилемахиде" Василия Тредиаковского "Памятник дактилохореическому витязю" (1801).
В начале царствования императора Александра I Радищеву были возвращены дворянство и чин коллежского советника. Он переехал в Санкт-Петербург, в августе 1801 года был зачислен в Комиссию для составления законов. Работая в Комиссии, Радищев представил проект государственного переустройства, основанный на началах гражданской свободы личности, равенства всех проект государственного переустройства перед законом и независимости суда.
Однако проект был раскритикован председателем Комиссии графом Петром Завадовским, который намекнул Радищеву о возможности вторичной ссылки.
24 сентября (12 сентября по старому стилю) 1802 года Александр Радищев скончался.
Обстоятельства его смерти не вполне ясны. По одной версии, он покончил с собой в приступе паники из-за разговора с Завадским; по другой – его смерть стала результатом несчастного случая. Могила Радищева считается затерянной.
В 1785 году писатель получил орден Владимира 4-й степени, которого был лишен после приговора суда, но возвращен императором Александром I.
Александр Радищев был дважды женат, у него было семеро детей. Четверо от его первой жены – Анны Рубановской, и трое от второй, ее младшей сестры, – Елизаветы Рубановской.
В 1806-1811 годах вышло подготовленное сыновьями писателя "Собрание оставшихся сочинений" Радищева. "Путешествие из Петербурга в Москву" впервые было переиздано в Лондоне Александром Герценом в 1858 году.
В Саратове существует Государственный литературно-мемориальный музей А.Н. Радищева.
В 1984 году года в честь Александра Радищева был назван астероид.
В 1923 году Церковный переулок в Санкт-Петербурге был переименован в Радищев переулок (с 1925 года – переулок Радищева). В том же году площадью Писателя Радищева стала Преображенская площадь Санкт-Петербурга, вскоре она превратилась в площадь Радищева, а в 1989 году вернула свое прежнее название. Кроме того, в 1935 году бывшая Преображенская улица в Санкт-Петербурге также стала улицей Радищева. Таким образом, Радищев оказался первым человеком, трижды увековеченным в топонимии северной столицы после Октябрьской революции. Бюст Радищева, установленный в Петрограде в 1918 году, был также первым памятником революционным деятелям среди утвержденных планом монументальной пропаганды. Его поставили у решетки Зимнего дворца со стороны Дворцового проезда.
В Москве есть Верхняя и Нижняя Радищевские улицы. На Верхней Радищевской улице в 1995 году был установлен памятник писателю. Место было выбрано в связи с тем, что именно по этой улице Радищев проезжал в 1797 году, когда возвращался из ссылки.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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