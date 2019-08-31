Вывод Западной группы войск из Германии

Западная группа войск (ЗГВ) – оперативно-стратегическое территориальное объединение вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, дислоцировавшееся на территории Германии в 1992-1994 годах. До марта 1992 года входила в состав ВС СССР (до 1989 года – Группа советских войск в Германии).

История создания ЗГВ связана с осуществлением выработанных союзными державами политических и экономических принципов послевоенного устройства Германии, территория которой после окончания Второй мировой войны согласно Декларации о поражении Германии была разделена на четыре зоны оккупации: советскую, американскую, английскую и французскую. Для осуществления оккупационного режима в советской зоне часть войск из состава 1-го и 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов в июне 1945 года была объединена в Группу советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ). Главнокомандующим ГСОВГ и одновременно главнокомандующим Советской военной администрации в Германии постановлением Совета Министров СССР от 6 июня 1945 года был назначен маршал Советского Союза Георгий Жуков. Полевое управление Группы, сформированное на базе полевого управления 1-го Белорусского фронта 14 июня 1945 года, размещалось в городе Потсдам, а в 1946 году было переведено в Вюнсдорф

В первые послевоенные годы войска Группы привлекались к охране границы советской зоны оккупации и принимали участие в осуществлении мероприятий, проводимых Советской военной администрацией, направленных на обеспечение необходимых условий для ликвидации последствий фашистского режима и милитаризации в Германии.

После образования ГДР (1949) ГСОВГ согласно директиве Генштаба от 26 марта 1954 года получила название Группа советских войск в Германии (ГСВГ). По Договору об отношениях между СССР и ГДР (1955) и Соглашению о временном пребывании советских войск на территории ГДР (1957) охрана государственной границы была передана пограничным войскам ГДР, а за Группой было сохранено право контроля проезда в Западный Берлин военнослужащих США, Великобритании, Франции и другие контрольные функции, оговоренные на Потсдамской конференции 1945 года. В Соглашении был также определен правовой статус советских военнослужащих, членов их семей, рабочих и служащих Советской Армии, были включены положения о невмешательстве советских войск во внутренние дела ГДР, о согласовании с государственными органами ГДР численности советских войск, их дислокации, районов учений и др.

В 1970-1980-х годах ГСВГ являлась наиболее мощным и боеспособным оперативно-стратегическим объединением Советских ВС, которое предназначалось для решения главных задач в операциях Объединенных ВС государств - участников Варшавского Договора на европейском театре военных действий. В ГСВГ входило несколько общевойсковых и танковых армий, воздушная армия, соединения и части родов войск, специальных войск и тыла. Войска были полностью укомплектованы и оснащены самым современным вооружением. В них насчитывалось более 1,5 миллиона человек и 111 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе свыше 4 тысяч танков, около 8 тысяч боевых бронированных машин, 3,6 тысячи артиллерийских орудий, 1,3 тысячи самолетов и вертолетов, 100 тысяч единиц другой техники. Среди соединений и частей 139 были гвардейскими, 127 носили почетные наименования, 214 были награждены орденами. В Группе в разные годы проходили службу 1171 Герой Советского Союза, 26 человек были удостоены этого звания дважды, а Георгий Жуков и Иван Кожедуб – трижды. В июне 1989 году ГСВГ была переименована в Западную группу войск (ЗГВ).

На конец 1990 года имущество Западной группы войск оценивалось в 30 миллиардов западногерманских марок . Она располагала 36 290 зданиями и сооружениями в 777 военных городках. Более 21тысячи объектов были построены на средства Советского Союза.

После распада СССР указом президента РСФСР от 4 марта 1992 года ЗГВ перешла под юрисдикцию Российской Федерации, взявшую на себя обязательства по дальнейшему выводу войск. В 1992 году финансирование ЗГВ было резко сокращено до 19,8 миллиона марок, а затем и вовсе прекратилось.

В декабре 1992 года, после совместного заявления президента России Бориса Ельцина и канцлера ФРГ Гельмута Коля о переносе срока окончания вывода войск из Германии с 31 декабря на 31 августа 1994 года график вывода был значительно уплотнен.

На ход вывода войск постоянно оказывали влияние трудности, связанные с финансированием, приемом военнослужащих и размещением членов их семей на территории Российской Федерации.

Но несмотря на все сложности, задачу вывода войск удалось решить в установленные сроки. Вывод Западной группы войск из Германии был завершен 31 августа 1994 года. Историческое событие было отмечено прощальным парадом перед монументом советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине, на котором присутствовали президент России Борис Ельцин и канцлер Германии Гельмут Коль, а вечером в парке Люстгардем прошел праздничный концерт российских и немецких артистов. На торжественной церемонии в Трептов-парке собралось более 3 тысяч зрителей. Президент России Борис Ельцин, принимавший последний парад российских войск на германской земле, выразил уверенность, что этот день войдет в историю "и России, и Германии, и всей Европы"

9 сентября 1994 года на территории штаба Западной группы войск в Вюнсдорфе был спущен государственный флаг Российской Федерации.

Всего за три года и восемь месяцев из Германии в Россию и другие страны СНГ были выведены шесть армий. В их числе – 22 дивизии (восемь мотострелковых, восемь танковых, одна артиллерийская, пять авиационных), 49 бригад, 42 отдельных полка. Было выведено также более 123,6 тысячи единиц вооружения и боевой техники, вывезено около 2,8 миллиона тонн материальных средств, в том числе 677 тысяч тонн боеприпасов. Из Германии на историческую Родину вернулись 546,2 тысячи человек, в том числе 338,8 тысячи военнослужащих.

Из всей недвижимости, ранее находившейся в распоряжении группы, немецкой стороне было передано более 21,1 тысячи зданий в 777 военных городках. Российские эксперты оценили стоимость компенсации за это имущество в 7,35 миллиарда долларов. Немецкие власти настаивали на встречной компенсации — за экологический и имущественный ущерб. В результате переговоров российская сторона получила в качестве компенсации лишь 385 миллионов долларов.

Большинство ее соединений и объединений после возвращения из Германии в Россию было расформировано

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников