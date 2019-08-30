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РИА Новости

Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке

23:57 30.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоронка от минометного снаряда, образовавшаяся в результате обстрела в районе города Ясиноватая Донецкой области
Воронка от минометного снаряда, образовавшаяся в результате обстрела в районе города Ясиноватая Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от минометного снаряда, образовавшаяся в результате обстрела в районе города Ясиноватая Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские силовики в течение пятницы выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 55 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 5.34 до 22.44 (совпадает с мск) были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по районам шести населенных пунктов. При обстрелах использовались минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего за указанный период по территории республики было выпущено 55 мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
Солдат ВСУ
Вчера, 14:09РИА Новости
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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