РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

"Он должен был приехать в понедельник в Екатеринбург, он не приехал, была его пресс-конференция, он сказал, что, поскольку это вызвало такую реакцию со стороны верующих, то он еще раз хотел бы сказать, что он никого не собирается оскорблять ... искусство не для того, чтобы сеять рознь, и прочее. И вот то, что я услышал из его уст, мне очень понравилось", - сказал Легойда, добавив, что уверен в искренности Лампаса.