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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

23:20 30.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. По резонансной работе Покраса Лампаса "Супрематический крест" будет подготовлено заключение церковных экспертов, его запросили в Московском патриархате, сообщил в пятницу глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По его мнению, в данном вопросе нужно разобраться, в том числе и православным активистам, поскольку "тема неоднозначная".
Лампас Покрас
26 августа, 12:28Культура
Художник Покрас Лампас заявил об угрозах из-за граффити в Екатеринбурге
"Из того, что я слышал, - говорят, что есть такой канон, чуть ли не вселенский, на одном из Вселенских соборов был принят. Он действительно есть, насколько я помню, о невозможности нанесения изображения креста на "попираемой" земле. Но надо изучать контекст, тут я не богослов, не историк Церкви, не специалист по этому вопросу - надо разбираться. Мы сейчас попросили, чтобы было некое такое заключение по этому поводу", - сказал Легойда в вечернем эфире радио "Вера".
Он добавил, что сам лично "многократно встречал изображение креста в храмах на полу".
Глава синодального отдела также сообщил, что ему импонирует позиция художника, готового идти на контакт и даже переделать свою работу.
"Он должен был приехать в понедельник в Екатеринбург, он не приехал, была его пресс-конференция, он сказал, что, поскольку это вызвало такую реакцию со стороны верующих, то он еще раз хотел бы сказать, что он никого не собирается оскорблять ... искусство не для того, чтобы сеять рознь, и прочее. И вот то, что я услышал из его уст, мне очень понравилось", - сказал Легойда, добавив, что уверен в искренности Лампаса.
В то же время, добавил он, нужно понять, "что имеется в виду" под понятием "супрематический крест", "в чем, так сказать, художественная задача".
Покрас Лампас завершил свою работу "Супрематический крест" 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь - более 6,6 тысячи квадратных метров. Но 19 июля на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас сообщил РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу.
Он должен был прибыть для этого в Екатеринбург 26 августа, но накануне его визита верующие активисты вышли на Площадь первой пятилетки, выступая против реконструкции "Супрематического креста", из-за чего художник отложил визит. Позже организаторы фестиваля "Стенограффия" сообщили, что решили убрать из работы Лампаса крест, который вызвал недовольство.
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
22 июля, 17:00Религия и мировоззрение
Екатеринбургская епархия хочет предложить сотрудничество Покрасу Лампасу
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Религия и мировоззрениеПокрас ЛампасВладимир ЛегойдаРусская православная церковьЕкатеринбургОбщество
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23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
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