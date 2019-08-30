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РИА Новости

Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам

23:05 30.08.2019
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назначил зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмера спецпредставителем по Западным Балканам, сообщили в госдепе.
Палмер, как ожидается, будет совмещать две должности.
"Госсекретарь назначил заместителя помощника госсекретаря Мэтью Палмера своим спецпредставителем по Западным Балканам. В этой роли Палмер возглавит усилия США по укреплению дипломатической вовлеченности в поддержку мира, стабильности и процветания региона", - следует из распространенного сообщения.
Отмечается, что Палмер посетит Словению 1 сентября, а также Брюссель, Вену и Подгорицу 4-10 сентября.
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