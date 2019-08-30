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РИА Новости

Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу

22:47 30.08.2019
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© Фото : предоставлено Наталией КоневойПамятник маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге
© Фото : предоставлено Наталией Коневой
Памятник маршалу Коневу в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
В пятницу власти района Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, распорядились закрыть его брезентом вместо того, чтобы добиться очистки постамента от оскорбляющей память маршала надписи, нанесенной красной краской в ночь на 22 августа неизвестными вандалами.
Памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
19:01РИА Новости
Посольство в Чехии прокомментировало закрытие памятника Коневу брезентом
Одновременно староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж заявил, выступая в Чешском ТВ, что на будущее для памятника существуют два варианта решения - или памятник переносит на свою территорию посольство РФ, или он будет передан в одну из частных коллекций.
В связи с этим посольство РФ в Чехии в своем комментарии в пятницу заявило о том, что расценивает действия властей района Прага-6 как повторное осквернение памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии. Именно Конев возглавлял советские войска, освободившие 9 мая 1945 года Прагу от гитлеровцев.
"Я уже давно говорю, что толкование истории принадлежит историкам, а не политикам. Ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает", - написал Гамачек, одновременно подвергнув критике поведение властей района Прага-6.
Памятник маршалу Коневу в Праге
22 августа, 15:28РИА Новости
В Праге вандалы вновь осквернили памятник маршалу Коневу
Гамачек первым из руководства Чехии высказался о нынешней ситуации вокруг памятника Коневу. Ранее пресс-секретарь чешского президента Йиржи Овчачека в Twitter обратился к политикам с призывом откликнуться на поведение властей района Праги в отношении памятника.
"Призываю всех порядочных людей: давайте воспротивимся этому злу, которое плюет в жертвы нацизма, которое оскорбляет жертвы Холокоста! Снова призываю полицию и прокуратуру: начните действовать! Призываю политиков: не молчите!", - написал Овчачек.
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Ян ГамачекЧехияПрагаВ мире
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