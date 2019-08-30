Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу

ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

В пятницу власти района Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, распорядились закрыть его брезентом вместо того, чтобы добиться очистки постамента от оскорбляющей память маршала надписи, нанесенной красной краской в ночь на 22 августа неизвестными вандалами.

Одновременно староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж заявил, выступая в Чешском ТВ, что на будущее для памятника существуют два варианта решения - или памятник переносит на свою территорию посольство РФ, или он будет передан в одну из частных коллекций.

В связи с этим посольство РФ в Чехии в своем комментарии в пятницу заявило о том, что расценивает действия властей района Прага-6 как повторное осквернение памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии. Именно Конев возглавлял советские войска, освободившие 9 мая 1945 года Прагу от гитлеровцев.

"Я уже давно говорю, что толкование истории принадлежит историкам, а не политикам. Ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает", - написал Гамачек, одновременно подвергнув критике поведение властей района Прага-6.

Гамачек первым из руководства Чехии высказался о нынешней ситуации вокруг памятника Коневу. Ранее пресс-секретарь чешского президента Йиржи Овчачека в Twitter обратился к политикам с призывом откликнуться на поведение властей района Праги в отношении памятника.