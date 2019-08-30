Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении

ВОРОНЕЖ, 30 авг - РИА Новости. Медицинские сестры Александровской районной больницы во Владимирской области готовы отозвать написанные заявления об увольнении, если им вернут отобранные надбавки, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова.

"Тридцатого августа в СМИ поступила информация об одновременном увольнении 12 медицинских сестер неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ГБУЗ ВО "Александровская районная больница". По данной информации департамент здравоохранения администрации Владимирской области начал служебную проверку", - говорится в сообщении Петровой.

По ее словам, в больницу выехал директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев и обсудил с медицинскими сестрами причины увольнения. Выяснилось, что 26 августа состоялось общебольничное собрание, на котором прозвучала информация о сокращении работникам стимулирующей части заработной платы в объеме 50%. В результате объем заработной платы среднего медицинского персонала больницы уменьшился на сумму от 400 до 2000 рублей.

"Данный факт послужил причиной одновременной подачи заявлений об увольнении 12 медицинских работников неврологического отделения", - информирует Петрова.

По ее информации, на встрече глава департамента здравоохранения во время личной встречи с семью из 12 медицинскими сестрами обсудил ситуацию с заработной платой, нормированием интенсивности труда, дополнительной нагрузкой и мерами социальной поддержки.

"Достигнута договоренность об уровне заработной платы и отзыве заявлений. Все участвующие в разговоре медицинские сестры высказали пожелание продолжить трудиться в больнице... Все написавшие заявления медицинские сестры сообщили, что отзовут заявления об увольнении в случае положительного решения вопроса о восстановлении заработной платы в прежнем объеме", - говорится в сообщении Петровой.