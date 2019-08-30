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РИА Новости

МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые

22:37 30.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев
Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил РИА Новости, что действия Грузии на границе с Южной Осетией направлены на захват полезных ископаемых, которые, по его мнению, затем будут переданы в разработку иностранным инвесторам.
В среду Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики и в районе села Цнелис. В качестве ответной меры югоосетинские силовики провели рейд бронетехники. В свою очередь грузинская сторона заявила, что ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до пятницы убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". После этого госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе.
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МИД обвинил Грузию в организации провокаций на границе с Южной Осетией
"Наконец-то забеспокоились истинные заказчики этой провокации", - прокомментировал заявление госдепа Медоев. По его мнению, "у грузинской провокации… кроме достижения чисто внутриполитических имиджевых целей была еще одна, видимо, главная". "Территория, о которой идет речь, с давних времен известна производством талька, мраморной крошки, и вообще именно это ущелье изобилует запасами мрамора, серпентинита, барита, нефрита, не говоря уже о промышленных залежах глины и целых массивов ценных пород дерева... Подозреваю, что грузинское правительство нашло инвестора, которому были переданы эти земли под гарантии безопасности ведения бизнеса", - считает Медоев.
Он обратил внимание, что для реализации этого плана были задействованы полицейские силы Грузии, а политическое сопровождение обеспечивала Служба безопасности Грузии под прикрытием дипломатов-участников грузино-осетинского переговорного процесса с подключением Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты.
"Судя по стоическому молчанию обычно гиперактивных грузинских СМИ, правительство Грузии хотело провести эту "операцию" без лишней огласки - грузинское общество и без того болезненно относится к распродаже земель и ресурсов иностранцам… Налицо абсолютно безнравственный принцип ведения бизнеса, которым пользуются международные корпорации в различных регионах мира, их не интересует ни осетинское население, ни тем более судьба той же Грузии. Главная их цель на всех континентах - контроль над ресурсами и извлечение прибыли", - считают в МИДе Южной Осетии.
По его словам, есть много вопросов к грузинской стороне, но главный из них - как можно, "декларируя на словах стремление к мирному процессу, на деле довести дело до разжигания новой войны в угоду чьим-то корыстным интересам".
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