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РИА Новости

Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС

22:25 30.08.2019 (обновлено: 22:30 30.08.2019)
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Телеканал "Вести" опубликовал видео с роботом "Федором" на МКС.
Сейчас робот находится с космонавтом Алексеем Овчининым в модуле "Поиск". К экспериментам с "Федором" приступил космонавт Александр Скворцов, который сейчас находится в модуле "Звезда". Как сообщают "Вести", через подключенный экзоскелет Скорцов дистанционно управляет роботом.
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Ранее Овчинин с трудом включил электропитание "Федора". Управляемый Сворцовым робот поработал руками с отверткой, ключами и электрическими соединителями.
"Союз МС-14" запустили на околоземную орбиту неделю назад. Корабль пристыковался к МКС со второй попытки.
Это первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор", который проработает на МКС до 6 сентября.
Ранее исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщил, что программа экспериментов с роботом "Федор" предусматривает стыковку-расстыковку электрических разъемов и использование типовых предметов — от отвертки и ключа до огнетушителя.
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)РоскосмосРИА НаукаКосмос
Популярные комментарии
Кому не нравится - идите смотрите как роботы из Бостон Дайнэмикс крутят никому не нужные сальто. Им космос и не снился. Им бы 100 тыщ лайков в фейсбуке собрать. Это их потолок.
30 августа, 22:47
MYMake Yellowstone Great Again
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