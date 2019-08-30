Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Телеканал Телеканал "Вести" опубликовал видео с роботом "Федором" на МКС.

Сейчас робот находится с космонавтом Алексеем Овчининым в модуле "Поиск". К экспериментам с "Федором" приступил космонавт Александр Скворцов, который сейчас находится в модуле "Звезда". Как сообщают "Вести", через подключенный экзоскелет Скорцов дистанционно управляет роботом.

Ранее Овчинин с трудом включил электропитание "Федора". Управляемый Сворцовым робот поработал руками с отверткой, ключами и электрическими соединителями.

"Союз МС-14" запустили на околоземную орбиту неделю назад. Корабль пристыковался к МКС со второй попытки.

Это первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор", который проработает на МКС до 6 сентября.