Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании

ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео провел в пятницу встречу со специальным посланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, в ходе которой стороны обсудили пути урегулирования конфликта в стране, в частности в провинции Идлиб, сообщает госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео и специальный посланник согласились с тем, что продолжающееся насилие усугубляет тяжелую гуманитарную ситуацию и должно немедленно прекратиться, если политический процесс должен продвигаться вперед. Госсекретарь Помпео также подчеркнул необходимость новых шагов в политическом процессе для урегулирования конфликта", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Помпео выразил обеспокоенность "ужасающими последствиями нападений режима (президента САР Башара) Асада и его союзников на гражданское население, гуманитарных работников и инфраструктуру в Идлибе" и подчеркнул необходимость немедленного возвращения к прекращению огня.