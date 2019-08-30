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РИА Новости
Война в Сирии

Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании

22:17 30.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео провел в пятницу встречу со специальным посланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, в ходе которой стороны обсудили пути урегулирования конфликта в стране, в частности в провинции Идлиб, сообщает госдепартамент.
"Госсекретарь Помпео и специальный посланник согласились с тем, что продолжающееся насилие усугубляет тяжелую гуманитарную ситуацию и должно немедленно прекратиться, если политический процесс должен продвигаться вперед. Госсекретарь Помпео также подчеркнул необходимость новых шагов в политическом процессе для урегулирования конфликта", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что Помпео выразил обеспокоенность "ужасающими последствиями нападений режима (президента САР Башара) Асада и его союзников на гражданское население, гуманитарных работников и инфраструктуру в Идлибе" и подчеркнул необходимость немедленного возвращения к прекращению огня.
Также госсекретарь подтвердил, что США поддерживают усилия ООН по прекращению военных действий, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета Безопасности.
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Война в СирииМайк ПомпеоВойна в СирииГосударственный департамент СШАСирияСШАВ мире
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