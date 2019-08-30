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РИА Новости

В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев

22:08 30.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБоец батальона "Азов"
Боец батальона Азов
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Боец батальона "Азов". Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики призвала представителей миссии ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и ООН помочь вернуть ополченцев, взятых в плен украинским нацбатальоном "Азов".
Ранее в ДНР заявили, что в результате боестолкновения с украинскими диверсантами один ополченец погиб, один был ранен, еще трое были взяты в плен нацподразделением "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Новобранцы батальона Азов. Архивное фото
2 марта 2018, 16:13РИА Новости
Посольство России прокомментировало статью Guardian о батальоне "Азов"
"Мы принимаем все меры по возврату наших защитников и призываем миссию ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и представительство ООН по правам человека оказать содействие в данном вопросе", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРОБСЕБатальон "Азов"ДонбассООНУкраинаВ мире
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