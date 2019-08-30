В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики призвала представителей миссии ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и ООН помочь вернуть ополченцев, взятых в плен украинским нацбатальоном "Азов".

Ранее в ДНР заявили, что в результате боестолкновения с украинскими диверсантами один ополченец погиб, один был ранен, еще трое были взяты в плен нацподразделением "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).

"Мы принимаем все меры по возврату наших защитников и призываем миссию ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и представительство ООН по правам человека оказать содействие в данном вопросе", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.