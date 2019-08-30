В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Младенца госпитализировали в Москве после нападения собаки в квартире, заведено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.

"Предварительно установлено, что собака породы "Дог" находилась в квартире родственников хозяев животного. Пока женщина отлучилась, собака напала на восьмимесячного ребёнка. В результате укусов собаки ребенок был госпитализирован в городскую больницу с множественными телесными повреждениями", - сказала Иванова.