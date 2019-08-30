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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны

21:32 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейского совета Дональд Туск . Архивное фото
ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не поедет на торжественные мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября, заявил он в эфире телеканала TVN24.
Туск находится в сложных отношениях с действующими властями Польши. Основанная им партия "Гражданская платформа" в настоящее время находится в оппозиции. В свое время Польша была единственной страной, которая была против того, чтобы поляк Туск занял пост главы Евросовета.
К 80-летию начала Второй мировой войны
18:0680 лет с начала Второй мировой войны
К 80-летию начала Второй мировой войны
"Нет, я не собираюсь", - сказал Туск, отметив, что организаторы мероприятий "не хотят видеть меня там, и я никогда не навязываюсь со своим присутствием, когда я знаю, что мне не рады".
По данным польских властей, на торжественные мероприятия приедут 20 президентов различных стран.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". Планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа-2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Вместо себя Трамп направил в Польшу вице-президента Майка Пенса.
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80 лет с начала Второй мировой войныЕвросоветДональд ТускВ мире
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