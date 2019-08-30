Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны

80 лет с начала Второй мировой войны

ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не поедет на торжественные мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября, заявил он в эфире телеканала Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не поедет на торжественные мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября, заявил он в эфире телеканала TVN24

Туск находится в сложных отношениях с действующими властями Польши. Основанная им партия "Гражданская платформа" в настоящее время находится в оппозиции. В свое время Польша была единственной страной, которая была против того, чтобы поляк Туск занял пост главы Евросовета.

"Нет, я не собираюсь", - сказал Туск, отметив, что организаторы мероприятий "не хотят видеть меня там, и я никогда не навязываюсь со своим присутствием, когда я знаю, что мне не рады".

По данным польских властей, на торжественные мероприятия приедут 20 президентов различных стран.