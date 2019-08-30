Завершен челлендж ГИБДД #21деньбезнарушений, поддержанный многими звездами

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Челлендж #21деньбезнарушений прошел в социальных сетях в рамках стартовавшей в России широкомасштабной социальной кампании "Однозначно понимай знаки", которую проводят ГУОБДД МВД России и экспертный центр "Движение без опасности", - сообщает пресс-служба российской Госавтоинспекции.

Участники челленджа должны были в течение трех недель передвигаться по дорогам без нарушений, выкладывая в соцсетях отчеты с описанием личного опыта с хэштегами #понимайоднозначно и #21деньбезнарушений.

По мнению психологов, именно 21 день необходим, чтобы выработать у человека привычку соблюдать правила.

К началу нового учебного года специальное жюри, в состав которого вошли представители ГУОБДД МВД России и генеральный директор "Движение без опасности" Вадим Мельников, подведет итоги кампании.

"Первой тройке призеров достанутся смартфоны с полным набором полезных приложений для автолюбителей и ответственных пешеходов. Следующие пять победителей получат фирменные футболки, еще 13 участников - брендированные аксессуары для автомобилистов", - рассказал РИА Новости Вадим Мельников.

И челлендж и сама кампания "Однозначно" обращены ко всем участникам дорожного движения. Они призваны привлечь их внимание к основным факторам риска на дороге, в частности, к важности правильного выбора скоростного режима с учётом дорожной ситуации и окружающих условий, а также к необходимости безусловного соблюдения установленных ограничений скорости, предписанных дорожными знаками, отметил Мельников.

Необходимость в проведении такой кампании вызвана тем, что, по словам замначальника ГУОБДД МВД России полковника полиции Олега Понарьина, "основным и самым проблемным условием и причиной ДТП является скорость". И ее превышение даже в пределах нештрафуемого порога в 19 километров в час может оказаться фатальным.

"Скорость автомобиля является первой причиной смертности в ДТП. Либо неправильная оценка ситуации, когда водитель движется со слишком большой скоростью, либо умышленное превышение скоростных режимов, предусмотренных дорожными знаками", - сказал Понарьин.

Кампанию по однозначному соблюдению правил дорожного движения и снижения скорости поддержали многие российские звёзды: Руслан Алехно, Катя Кокорина, Виктория и Антон Макарские, Родион Газманов и другие известные представители мира кино, спорта, шоу-бизнеса.

Молодой актер и певец Родион Газманов считает главной задачей челленджа и всей кампании необходимость "донести до детей то, что последствия неправильного поведения на дороге могут быть непоправимыми и ужасными".

Некоторые звезды признавались, что раньше особо не задумывались, когда нарушали правила дорожного движения и превышали скорость. Однако участие в челлендже заставило их строже относиться как к собственному поведению за рулем, так и к проблеме безопасности на дорогах в целом.