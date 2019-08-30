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РИА Новости

Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН

21:24 30.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН в сентябре, когда Россия будет председательствовать в СБ, заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Думаю, у нас есть все основания ожидать участия главы МИД РФ Сергея Лаврова в некоторых заседаниях СБ ООН", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Касаясь темы приоритетов председательства России, Полянский рассказал, что в сентябре в ООН пройдет ряд мероприятий, посвященных региональному сотрудничеству.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
29 июля, 20:08РИА Новости
Лавров встретился с председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН
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Дмитрий ПолянскийСергей ЛавровМИД РФСовет Безопасности ООНООНВ мире
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