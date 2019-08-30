ООН, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН в сентябре, когда Россия будет председательствовать в СБ, заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Думаю, у нас есть все основания ожидать участия главы МИД РФ Сергея Лаврова в некоторых заседаниях СБ ООН", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.