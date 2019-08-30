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РИА Новости

Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране

21:20 30.08.2019
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© REUTERS / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Трамп заявил, что США не причастны к аварии ракеты-носителя "Сафир" на стартовой площадке космического центра в провинции Семнан на севере Ирана.
"США не причастны к катастрофической аварии во время финальной подготовки к запуску "Сафира" на стартовой площадки номер один в Семнане в Иране. Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи с установлением того, что произошло на площадке номер один", - написал Трамп в Twitter.
Ранее американская радиостанция NPR сообщила, что данные спутниковой фотосъемки свидетельствуют о возможном взрыве иранской космической ракеты на площадке для запуска. Эксперты утверждают, что взрыв произошел в четверг на стартовой площадке космического центра в провинции Семнан на севере Ирана.
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