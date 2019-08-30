Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Трамп заявил, что США не причастны к аварии ракеты-носителя "Сафир" на стартовой площадке космического центра в провинции Семнан на севере Ирана.
"США не причастны к катастрофической аварии во время финальной подготовки к запуску "Сафира" на стартовой площадки номер один в Семнане в Иране. Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи с установлением того, что произошло на площадке номер один", - написал Трамп в Twitter.
The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 августа 2019 г.
Ранее американская радиостанция NPR сообщила, что данные спутниковой фотосъемки свидетельствуют о возможном взрыве иранской космической ракеты на площадке для запуска. Эксперты утверждают, что взрыв произошел в четверг на стартовой площадке космического центра в провинции Семнан на севере Ирана.