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РИА Новости

Урагану "Дориан" присвоили третью категорию

21:13 30.08.2019 (обновлено: 21:21 30.08.2019)
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© Фото : ESA/Alexander GerstВид на ураган с МКС
Вид на ураган с МКС
© Фото : ESA/Alexander Gerst
Вид на ураган с МКС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Урагану "Дориан" в Атлантическом океана присвоена третья категория, скорость ветра в эпицентре составляет 185 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
По данным центра, в настоящее время "Дориан" находится примерно в тысяче километров от Вест-Палм Бич во Флориде и движется со скоростью 17 километров в час. Специалисты полагают, что на полуостров он обрушится в понедельник, а до того затронет Багамские острова.
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4 сентября 2011, 14:54РИА Новости
Ураганы: причины возникновения, сезоны ураганов в мире, имена урагановТретьего сентября 2011 года тайфун "Талас", который стал уже 12-м в сезоне, прошелся через территорию острова Сикоку, а позже - через южную часть самого крупного японского острова Хонсю, после чего местные реки вышли из берегов и образовались мощные грязевые потоки, которые стали причиной гибели людей.
"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана – "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.
Трамп заявил, что "Дориан" может стать одним из крупнейших в истории США.
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