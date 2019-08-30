Урагану "Дориан" присвоили третью категорию

ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Урагану "Дориан" в Атлантическом океана присвоена третья категория, скорость ветра в эпицентре составляет 185 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
По данным центра, в настоящее время "Дориан" находится примерно в тысяче километров от Вест-Палм Бич во Флориде и движется со скоростью 17 километров в час. Специалисты полагают, что на полуостров он обрушится в понедельник, а до того затронет Багамские острова.
4 сентября 2011, 14:54РИА НовостиУраганы: причины возникновения, сезоны ураганов в мире, имена урагановТретьего сентября 2011 года тайфун "Талас", который стал уже 12-м в сезоне, прошелся через территорию острова Сикоку, а позже - через южную часть самого крупного японского острова Хонсю, после чего местные реки вышли из берегов и образовались мощные грязевые потоки, которые стали причиной гибели людей.
"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана – "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.
Трамп заявил, что "Дориан" может стать одним из крупнейших в истории США.