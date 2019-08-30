РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Самым цитируемым СМИ за первое полугодие 2019 года по версии " Самым цитируемым СМИ за первое полугодие 2019 года по версии " Медиалогии " стало РИА Новости, в прошлом году агентство также занимало первое место по цитируемости.

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ — РИА Новости, агентство сообщало о пожаре в детском палаточном лагере под Хабаровском, задержании российского танкера в Украине, пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море", — говорится на сайте.

По данным "Медиалогии", индекс цитируемости РИА Новости составил 14904,67.

Вторую и третью строчку, согласно рейтингу, занимают ТАСС и "Интерфакс" соответственно.

Отмечается, что в рейтинге по цитируемости в соцмедиа за семь месяцев 2019 года лидирует ria.ru. Самые цитируемые материалы: "Путин выступил против санкций в отношении Грузии" и "Кадыров прокомментировал слова грузинского ведущего, оскорбившего Путина".

Самая цитируемая газета по версии "Медиалогии" — "Известия". На втором месте топа газета "Коммерсантъ", тройку лидеров замкнула "Российская газета".

В топ-3 рейтинга по цитируемости журналов за июль вошли "Forbes", "Star Hit" и журнал "Сноб".

Среди телеканалов, по версии рейтинга по индексу цитируемости, лидером за июль стал "Россия 1", второе место у "РЕН ТВ", замыкает топ-3 Первый канал.

Согласно данным "Медиалогии", "Говорит Москва" возглавляет топ-3 самых цитируемых радиостанций за июль, на втором месте "Эхо Москвы", тройку лидеров замкнуло "Радио Свобода" (признана иноагентом).

Самым цитируемым интернет-ресурсом стал Rbc.ru, второе место у Russian.rt.com, третью позицию занимает Lenta.ru