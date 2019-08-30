Максакова может лишиться квартиры за 100 миллионов рублей, пишут СМИ

Максакова — вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который в 2016 году вместе с ней уехал из России на Украину, а через год был убит в Киеве. Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами, в Следственном комитете России этот шаг сочли попыткой скрыться от следствия: он был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. Следствие считает, что здание на улице Международной в Москве рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано за 20 миллионов. По версии СК, именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.