Максакова может лишиться квартиры за 100 миллионов рублей, пишут СМИ

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Бывшего депутата Госдумы и вдову Дениса Вороненкова Марию Максакову могут лишить элитной квартиры стоимостью 100 миллионов рублей, сообщил МК.
По информации издания, иск против оперной певицы подало товарищество собственников недвижимости, которое требует от нее погасить накопившуюся задолженность за квартиру в комплексе "Москва-Сити".
В исковом заявлении ТСН требует взыскать с Максаковой задолженность за коммунальные и эксплуатационные услуги, а также погасить неустойку за несвоевременную оплату платежей.
Как отмечается в статье, речь идет об апартаментах площадью 189 квадратных метров, содержание которых обходится как минимум в 48 тысяч рублей в месяц без учета коммунальных услуг.
Опрошенный изданием юрист заявил, что Максакова может лишиться квартиры, если сумма исковых заявлений будет равна ее стоимости.
Максакова — вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который в 2016 году вместе с ней уехал из России на Украину, а через год был убит в Киеве. Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами, в Следственном комитете России этот шаг сочли попыткой скрыться от следствия: он был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. Следствие считает, что здание на улице Международной в Москве рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано за 20 миллионов. По версии СК, именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.