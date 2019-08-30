Генсека ООН пригласили в Москву на празднование Дня Победы

ООН, 30 авг - РИА Новости. Генсека ООН Антониу Гутерреша будут рады видеть в Москве на праздновании Дня Победы в 2020 году, заявил на пресс-конференции первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Отвечая на вопрос, планируется ли пригласить Гутерреша на празднование, Полянский заявил: "Думаю, что о том, что он приглашен, уже было объявлено".
"Конечно, мы будем рады его видеть", - добавил он.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам Ушакова, лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы, США еще не ответили.