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РИА Новости

Генсека ООН пригласили в Москву на празднование Дня Победы

20:42 30.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 30 авг - РИА Новости. Генсека ООН Антониу Гутерреша будут рады видеть в Москве на праздновании Дня Победы в 2020 году, заявил на пресс-конференции первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Отвечая на вопрос, планируется ли пригласить Гутерреша на празднование, Полянский заявил: "Думаю, что о том, что он приглашен, уже было объявлено".
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"Конечно, мы будем рады его видеть", - добавил он.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам Ушакова, лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы, США еще не ответили.
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Антониу ГутеррешДмитрий ПолянскийДень ПобедыМоскваООНПолитика
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