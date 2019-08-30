Генсека ООН пригласили в Москву на празднование Дня Победы

ООН, 30 авг - РИА Новости. Генсека ООН Антониу Гутерреша будут рады видеть в Москве на праздновании Дня Победы в 2020 году, заявил на пресс-конференции первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Отвечая на вопрос, планируется ли пригласить Гутерреша на празднование, Полянский заявил: "Думаю, что о том, что он приглашен, уже было объявлено".

"Конечно, мы будем рады его видеть", - добавил он.