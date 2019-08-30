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РИА Новости

МИД обвинил Грузию в организации провокаций на границе с Южной Осетией

20:40 30.08.2019 (обновлено: 20:52 30.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе с Южной Осетией в последние месяцы, говорится в комментарии МИД РФ по поводу установки Грузией блокпоста на территории Южной Осетии.
"Все последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран. Это отнюдь не способствовало решению застарелой пограничной проблемы, а наоборот накаляло атмосферу в регионе, приведя в конечном итоге к нынешнему обострению", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
В среду Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики и в районе села Цнелис. В качестве ответной меры юго-осетинские силовики провели рейд бронетехники. В свою очередь грузинская сторона заявила, что ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до пятницы убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". После этого госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе между Южной Осетией и Грузией.
"Эти провокационные действия осуществлены на фоне многократного отказа Тбилиси от предложения Цхинвала начать переговоры по делимитации и демаркации границы. В этих условиях югоосетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке. Они направлены на создание безопасных условий для жизни населения, пресечение различного рода инцидентов. Это - суверенное право Южной Осетии, как и любого другого государства", - говорится в комментарии МИД РФ.
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией
18:00РИА Новости
США призвали Россию предотвратить эскалацию между Грузией и Южной Осетией
8621388163
Обсудить 8
МИД РФГосударственный департамент СШАЮжная ОсетияРоссияСШАГрузияВ мире
Популярные комментарии
Если напрашиваются то как может Россия отказать? ))) Вперёд.
30 августа, 22:06
iil.1964
300024124
Надеюсь уже в войсках РФ идёт подготовка по наведению конституционного порядка в Грузии.
30 августа, 22:44
iil.1964
200127118
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