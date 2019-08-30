МИД обвинил Грузию в организации провокаций на границе с Южной Осетией

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе с Южной Осетией в последние месяцы, говорится в комментарии МИД РФ по поводу установки Грузией блокпоста на территории Южной Осетии.

"Все последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран. Это отнюдь не способствовало решению застарелой пограничной проблемы, а наоборот накаляло атмосферу в регионе, приведя в конечном итоге к нынешнему обострению", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В среду Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики и в районе села Цнелис. В качестве ответной меры юго-осетинские силовики провели рейд бронетехники. В свою очередь грузинская сторона заявила, что ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до пятницы убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". После этого госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе между Южной Осетией и Грузией.