Россия призвала Грузию и Южную Осетию к сдержанности

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва призывает Грузию и Южную Осетию проявлять сдержанность и продолжить конструктивное обсуждение спорных вопросов, говорится в комментарии МИД РФ по поводу эскалации напряженности на границе двух республик.
"Призываем стороны проявлять сдержанность и продолжить конструктивное обсуждение спорных вопросов в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, а также Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье", - отмечает внешнеполитическое ведомство РФ.
В среду Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики и в районе села Цнелис. В качестве ответной меры юго-осетинские силовики провели рейд бронетехники. В свою очередь грузинская сторона заявила, что ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории.
Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до пятницы убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". После этого госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе между Южной Осетией и Грузией.