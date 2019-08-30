Минкомсвязь подготовила правила вещания каналов на "22-й кнопке"

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минкомсвязь подготовила и опубликовала на портале проектов нормативных актов проекты документов, описывающих порядок выбора и трансляции муниципальных телеканалов в рамках перехода от аналогового к цифровому эфирному ТВ.

Президент РФ в июне подписал закон об организации вещания муниципального обязательного общедоступного телеканала и трансляции его на "22-й кнопке". Согласно закону, такой телеканал будет выбираться из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции СМИ, при этом не менее 20% от общего времени вещания должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения, а их трансляция будет осуществляется на территории соответствующего муниципалитета. В каждом муниципальном образовании может быть выбран один такой телеканал.

Согласно проекту постановления "Об утверждении правил выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала", выбирать такой телеканал будет Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию, образованная Роскомнадзором. Для участия в процедуре выбора вещатель должен направить заявление, в котором указать в том числе сведения о процентном соотношении от общего времени вещания программ местного значения, сведения о процентном соотношении от общего объема времени вещания национальной продукции СМИ, данные о территории распространения телеканала на основании договоров с операторами связи.

Также вещатель должен предоставить семисуточную запись эфира телеканала (168 часов), копию регистрационного журнала телеканала с перечнем телепередач и указанием программ, освещающих вопросы местного значения.

Согласно проекту "Об утверждении порядка трансляции муниципального обязательного общедоступного телеканала", оператор должен транслировать этот канал только в пределах муниципалитета. Если у оператора нет технической возможности транслировать телеканал только в пределах муниципалитета из-за необходимости реконструкции его сети связи, вещатель телеканала вправе компенсировать экономически обоснованные расходы на такую реконструкцию на основании договора.

Как ранее отмечали парламентарии, с учетом поэтапного прекращения аналогового эфирного вещания многие телекомпании сталкиваются с тем, что операторы кабельных сетей существенно завышают расценки на организацию вещания в своих сетях и предъявляют другие невыполнимые условия. Таким образом, ограничивается доступ населения муниципальных образований к общественно значимой информации.