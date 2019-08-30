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РИА Новости

Минкомсвязь подготовила правила вещания каналов на "22-й кнопке"

20:24 30.08.2019
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© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
ТВ-пульт. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минкомсвязь подготовила и опубликовала на портале проектов нормативных актов проекты документов, описывающих порядок выбора и трансляции муниципальных телеканалов в рамках перехода от аналогового к цифровому эфирному ТВ.
Президент РФ в июне подписал закон об организации вещания муниципального обязательного общедоступного телеканала и трансляции его на "22-й кнопке". Согласно закону, такой телеканал будет выбираться из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции СМИ, при этом не менее 20% от общего времени вещания должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения, а их трансляция будет осуществляется на территории соответствующего муниципалитета. В каждом муниципальном образовании может быть выбран один такой телеканал.
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Согласно проекту постановления "Об утверждении правил выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала", выбирать такой телеканал будет Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию, образованная Роскомнадзором. Для участия в процедуре выбора вещатель должен направить заявление, в котором указать в том числе сведения о процентном соотношении от общего времени вещания программ местного значения, сведения о процентном соотношении от общего объема времени вещания национальной продукции СМИ, данные о территории распространения телеканала на основании договоров с операторами связи.
Также вещатель должен предоставить семисуточную запись эфира телеканала (168 часов), копию регистрационного журнала телеканала с перечнем телепередач и указанием программ, освещающих вопросы местного значения.
Согласно проекту "Об утверждении порядка трансляции муниципального обязательного общедоступного телеканала", оператор должен транслировать этот канал только в пределах муниципалитета. Если у оператора нет технической возможности транслировать телеканал только в пределах муниципалитета из-за необходимости реконструкции его сети связи, вещатель телеканала вправе компенсировать экономически обоснованные расходы на такую реконструкцию на основании договора.
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Как ранее отмечали парламентарии, с учетом поэтапного прекращения аналогового эфирного вещания многие телекомпании сталкиваются с тем, что операторы кабельных сетей существенно завышают расценки на организацию вещания в своих сетях и предъявляют другие невыполнимые условия. Таким образом, ограничивается доступ населения муниципальных образований к общественно значимой информации.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
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