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РИА Новости

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"

20:04 30.08.2019 (обновлено: 21:45 30.08.2019)
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© РоскосмосАнтропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
© Роскосмос
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС). Трансляция переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) ведется НАСА.
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот был перенесен на станцию 29 августа. Посадка "Союза МС-14" с "Федором" в Казахстане намечается в ночь на 7 сентября.
"Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота. — Прим. ред.) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта", — сказал Овчинин, находящийся в модуле "Поиск", где установлен "Федор". Его коллега в модуле "Звезда" Александр Скворцов облачен в экзоскелет, который позволяет дистанционно управлять роботом.
Специалисты ЦУП предложили заменить аккумуляторные батареи в роботе, но вскоре Овчинин доложил, что ему удалось включить электропитание "Федора". "Я включил его. Раз десять-пятнадцать включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то", — отметил космонавт.
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
Вчера, 11:56Сказано в эфире
Эксперт оценил задачи тренировок "Федора" на МКСРобот "Федор" сообщил о начале испытаний на МКС экзоскелета. Популяризатор космонавтики Виталий Егоров в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что является главным для робота в ходе нынешней космической экспедиции.

"Леша, я тебя вижу. Достаточно хорошее изображение, четкое", — отметил Скворцов, который благодаря шлему может видеть камерами робота. Чуть позже Скворцов смог пошевелить пальцами "Федора". "О, Федор тут пальцами шевелит", — подтвердил Овчинин.

Затем управляемый Скворцовым робот поработал руками с отверткой, ключами и электрическими соединителями.
В августе исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко сообщал, что программа экспериментов с роботом "Федор" предусматривает стыковку-расстыковку электрических разъемов и использование типовых предметов — от отвертки и ключа до огнетушителя.
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук, Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
Вчера, 10:36Радио
Робот "Федор" отчитался о начале испытаний экзоскелета на МКС
8811534628
Обсудить 32
Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Алексей ОвчининАлександр СкворцовМеждународная космическая станцияЦентр управления полетамиНАСАРИА Наука
Популярные комментарии
Урри! Урри! Где у него кнопка?!
30 августа, 20:09
Naum Vygodsky
29210101
ну... не самая печальная новость. Главное теперь, чтоб парни в случае чего, смогли это чудо вЫключить)))
30 августа, 21:04
Кузьма Кузьмич
1170000
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