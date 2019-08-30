Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС). Трансляция переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) ведется НАСА.

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот был перенесен на станцию 29 августа. Посадка "Союза МС-14" с "Федором" в Казахстане намечается в ночь на 7 сентября.

"Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота. — Прим. ред.) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта", — сказал Овчинин, находящийся в модуле "Поиск", где установлен "Федор". Его коллега в модуле "Звезда" Александр Скворцов облачен в экзоскелет, который позволяет дистанционно управлять роботом.

Специалисты ЦУП предложили заменить аккумуляторные батареи в роботе, но вскоре Овчинин доложил, что ему удалось включить электропитание "Федора". "Я включил его. Раз десять-пятнадцать включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то", — отметил космонавт.

"Леша, я тебя вижу. Достаточно хорошее изображение, четкое", — отметил Скворцов, который благодаря шлему может видеть камерами робота. Чуть позже Скворцов смог пошевелить пальцами "Федора". "О, Федор тут пальцами шевелит", — подтвердил Овчинин.

Затем управляемый Скворцовым робот поработал руками с отверткой, ключами и электрическими соединителями.

В августе исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко сообщал, что программа экспериментов с роботом "Федор" предусматривает стыковку-расстыковку электрических разъемов и использование типовых предметов — от отвертки и ключа до огнетушителя.