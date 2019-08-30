Минобороны внесло запущенный с Плесецка спутник в каталог

Главный каталог космических объектов Системы контроля космического пространства представляет собой единую информационную базу данных, содержащую информацию о каждом космическом объекте. Каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тысяч км. В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта. Ежесуточно для поддержания каталога специалистами Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тысяч измерений.