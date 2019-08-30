Минобороны внесло запущенный с Плесецка спутник в каталог

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Минобороны РФ внесло в российский каталог космических объектов запущенные с космодрома Плесецк (Архангельская область) разгонный блок "Бриз-КМ" и новый спутник военного назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.
"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о новых космических объектах - разгонном блоке "Бриз-КМ" и космическом аппарате", - сказали в Минобороны.
Объекты внесены в каталог по итогам проведенного в пятницу запуска с космодрома Плесецк.
Главный каталог космических объектов Системы контроля космического пространства представляет собой единую информационную базу данных, содержащую информацию о каждом космическом объекте. Каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тысяч км. В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта. Ежесуточно для поддержания каталога специалистами Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тысяч измерений.