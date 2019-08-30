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РИА Новости

Госдума оценит последствия ратификации Парижского соглашения по климату

19:53 30.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Аппарат Госдумы РФ проводит тендер на выполнение оценки социально-экономических и иных последствий ратификации Россией Парижского соглашения ООН по климату, заплатить за это исследование планируется не более 6,68 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
"На основе экономического и геополитического анализа оценить тенденции изменения миропорядка в части генерации и использования энергии, формируемые Парижским соглашением, а также их влияние на развитие экономики России и на ее социальную стабильность, обеспечив в итоге аналитическую базу для рассмотрения Государственной думой ФС РФ вопросов ратификации Россией Парижского соглашения", - говорится в техзадании.
Алексей Кокорин
5 июля, 15:31РИА Новости
Эксперт пояснил, зачем России ратификация Парижского соглашения по климату
Ранее стало известно, что Минприроды должно внести в правительство проект закона о ратификации Парижского соглашения до 1 сентября, а ратификация соглашения должна пройти до начала Всемирного климатического саммита, который состоится в Нью-Йорке 23 сентября. Между тем, представители Торгово-промышленной палаты РФ на обсуждении позиции о ратификации Парижского соглашения высказали опасения, что это повлечет за собой дополнительные платежи и обязательства России и предложили отложить ратификацию.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
5 августа, 18:22РИА Новости
Помпео заявил, что США выполняют цели Парижского соглашения
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