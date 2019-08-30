Госдума оценит последствия ратификации Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Аппарат Госдумы РФ проводит тендер на выполнение оценки социально-экономических и иных последствий ратификации Россией Парижского соглашения ООН по климату, заплатить за это исследование планируется не более 6,68 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

"На основе экономического и геополитического анализа оценить тенденции изменения миропорядка в части генерации и использования энергии, формируемые Парижским соглашением, а также их влияние на развитие экономики России и на ее социальную стабильность, обеспечив в итоге аналитическую базу для рассмотрения Государственной думой ФС РФ вопросов ратификации Россией Парижского соглашения", - говорится в техзадании.

Ранее стало известно, что Минприроды должно внести в правительство проект закона о ратификации Парижского соглашения до 1 сентября, а ратификация соглашения должна пройти до начала Всемирного климатического саммита, который состоится в Нью-Йорке 23 сентября. Между тем, представители Торгово-промышленной палаты РФ на обсуждении позиции о ратификации Парижского соглашения высказали опасения, что это повлечет за собой дополнительные платежи и обязательства России и предложили отложить ратификацию.