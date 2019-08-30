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РИА Новости

МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

20:30 30.08.2019 (обновлено: 21:29 30.08.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
В ведомстве подчеркнули, что Тбилиси многократно отказывался от предложения Цхинвала начать переговоры по делимитации и демаркации границы.
"В этих условиях югоосетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке. Они направлены на создание безопасных условий для жизни населения, пресечение различного рода инцидентов. Это — суверенное право Южной Осетии, как и любого другого государства", — отметили на Смоленской площади.
В МИД напомнили, что последнее время Тбилиси нагнетал напряженность, прибегая к провокациям и пропагандистским кампаниям при поддержке западных стран, что накаляло атмосферу в регионе.
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией
18:00РИА Новости
США призвали Россию предотвратить эскалацию между Грузией и Южной Осетией
Москва призвала стороны "проявлять сдержанность и продолжить конструктивное обсуждение спорных вопросов в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, а также Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье".

Ситуация на границе

В среду Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики и в районе села Цнелис. В качестве ответной меры югоосетинские силовики провели рейд бронетехники.
После этого грузинская сторона заявила, что ведет строительство блокпоста на своей территории.
Власти Южной Осетии потребовали от Тбилиси до пятницы убрать полицейский пост, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз".
Госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе между Южной Осетией и Грузией.
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МИД РФЮжная ОсетияРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Грузины забыли 2008 год еще хотят звездюлей...
30 августа, 21:07
Алексей Алекс
2100123163
Я не знаю , из каких соображений в Москве решили , чтобы Юж. Осетия была самостоятельным государством. Это не поддаётся ни какой логике . Ни географически , нипо экономическим причинам , ни по политическим , такое карликовое государство с населением маленького районного городка в принципе не может сущуствовать , как самостоятельное государство . ..... До сих пор даже не известно точное количество населения. Википедии верить нельзя. В ней даны завышенные цифры в 50 тысяч человек. Наиболее реальна цифра в 32 тысячи человек В Цхинвали проживает 17 тысяч человек. Молодёжь от туда уезжает. Остаются старики , которые находятся на полном обеспечении России. В 2017 году финансовая помощь РФ составила в объеме 7 миллиардов 266 миллионов 270 тысяч рублей. ... В это трудно поверить , что такие огромные деньги на 32 тысячи человек , но эти цифры из сайта "Экономика" из статьи -" Бюджет Южной Осетии на 90 % состоит из дотаций РФ". Ничего не понимаю. Мы такие богатые ?
30 августа, 21:46
Филя Ром
77000116
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