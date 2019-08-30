МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.

ведомстве подчеркнули, что Тбилиси многократно отказывался от предложения Цхинвала начать переговоры по делимитации и демаркации границы.

"В этих условиях югоосетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке. Они направлены на создание безопасных условий для жизни населения, пресечение различного рода инцидентов. Это — суверенное право Южной Осетии, как и любого другого государства", — отметили на Смоленской площади.

В МИД напомнили, что последнее время Тбилиси нагнетал напряженность, прибегая к провокациям и пропагандистским кампаниям при поддержке западных стран, что накаляло атмосферу в регионе.

Москва призвала стороны "проявлять сдержанность и продолжить конструктивное обсуждение спорных вопросов в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, а также Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье".

Ситуация на границе

В среду Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики и в районе села Цнелис. В качестве ответной меры югоосетинские силовики провели рейд бронетехники.

После этого грузинская сторона заявила, что ведет строительство блокпоста на своей территории.

Власти Южной Осетии потребовали от Тбилиси до пятницы убрать полицейский пост, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз".