Эксперт оценил вероятность столкновения между Грузией и Южной Осетией

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Риск вооруженного столкновения между Южной Осетией и Грузией в связи с размещением поста полиции в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис) существует, но говорить о широкомасштабных военных действиях не приходится, заявил РИА Новости сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.

В среду Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики и в районе села Цнелис. В качестве ответной меры юго-осетинские силовики провели рейд бронетехники. В свою очередь грузинская сторона заявила, что ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до пятницы убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". После этого госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе между Южной Осетией и Грузией.

"После 2008 года, несмотря на критику международного сообщества и того же Госдепа, ситуация как в зоне конфликта, так и на территории самой Южной Осетии стала на порядок стабильнее, более прогнозируемой, более позитивной в плане безопасности. Тем не менее, любые изменения в приграничной зоне, бесспорно, усложняют ситуацию", - сказал Муханов.

По мнению эксперта, установление блокпоста полиции не является поводом для масштабных военных действий. "Шаг с грузинской стороны, хотя и несколько провокационный, но пока об открытой агрессии в отношении Южной Осетии говорить не приходится. Пока нет предпосылок для широкомасштабной войны с участием сил помимо Грузии и Южной Осетии, хотя риск прямого вооруженного столкновения существует, стороны сблизились", - отметил политолог.

Муханов также считает, что реакция американского госдепартамента на происходящее является ожидаемой. "Госдеп регулярно комментирует ситуацию в Грузии и в конфликтных зонах. Позиция Госдепа в отношении Южной Осетии давно известна, она укладывается в ту линию поведения, которой Госдеп придерживается последнее более чем десятилетие", - сказал эксперт. Он также добавил, что в ближайшие два-три дня развитие событий покажет, является ли этот шаг с грузинской стороны единичным или же одним из общего плана действий.