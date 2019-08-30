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РИА Новости

Эксперт оценил вероятность столкновения между Грузией и Южной Осетией

19:45 30.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРазграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией.
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией. . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Риск вооруженного столкновения между Южной Осетией и Грузией в связи с размещением поста полиции в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис) существует, но говорить о широкомасштабных военных действиях не приходится, заявил РИА Новости сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.
В среду Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики и в районе села Цнелис. В качестве ответной меры юго-осетинские силовики провели рейд бронетехники. В свою очередь грузинская сторона заявила, что ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до пятницы убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". После этого госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе между Южной Осетией и Грузией.

"После 2008 года, несмотря на критику международного сообщества и того же Госдепа, ситуация как в зоне конфликта, так и на территории самой Южной Осетии стала на порядок стабильнее, более прогнозируемой, более позитивной в плане безопасности. Тем не менее, любые изменения в приграничной зоне, бесспорно, усложняют ситуацию", - сказал Муханов.

По мнению эксперта, установление блокпоста полиции не является поводом для масштабных военных действий. "Шаг с грузинской стороны, хотя и несколько провокационный, но пока об открытой агрессии в отношении Южной Осетии говорить не приходится. Пока нет предпосылок для широкомасштабной войны с участием сил помимо Грузии и Южной Осетии, хотя риск прямого вооруженного столкновения существует, стороны сблизились", - отметил политолог.
Муханов также считает, что реакция американского госдепартамента на происходящее является ожидаемой. "Госдеп регулярно комментирует ситуацию в Грузии и в конфликтных зонах. Позиция Госдепа в отношении Южной Осетии давно известна, она укладывается в ту линию поведения, которой Госдеп придерживается последнее более чем десятилетие", - сказал эксперт. Он также добавил, что в ближайшие два-три дня развитие событий покажет, является ли этот шаг с грузинской стороны единичным или же одним из общего плана действий.
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
19:36РИА Новости
Глава Южной Осетии заявил, что не собирается воевать с Грузией
Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Грузия, США и их союзники отказывается признавать независимость республик.
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Южная ОсетияРоссияСШАГрузияВ мире
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