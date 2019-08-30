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РИА Новости

В Удмуртии создадут культурно-туристический портал

19:43 30.08.2019
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Ижевск. Архивное фото
УФА, 30 авг – РИА Новости. Реализация национального проекта "Культурно-туристический портал Удмуртской Республики", который поможет туристам построить желаемый маршрут и повысит инвестиционную привлекательность республики, принесет в валовый региональный продукт (ВРП) 1,5 миллиарда рублей до 2030 года, сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.
Власти республики реализуют проект в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".
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"Культурно-туристический портал является одним из элементов концепции развития цифровой экономики региона 2024, разработчиками которой выступили эксперты национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Портал станет единым информационным пространством в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и национальной политики Удмуртии. По оценкам экспертов, внедрение сервиса позволит привлечь в ВРП региона 1,5 миллиарда рублей до 2030 года", - цитирует пресс-служба правительства главу республиканского минсвязи Тимура Меджитова.
В удмуртском правительстве поясняют, что на портале планируется размещать информацию о предстоящих в регионе событиях с возможностью приобретения билетов для их посещения. При этом портал позволит сформировать туристические маршруты: там будет информация о достопримечательностях и исторических местах городов и районов, в том числе на интерактивной карте. По мнению властей, это повысит инвестиционную привлекательность республики и информированность жителей и гостей региона.
"Предусмотрено создание билетного пакета для любого учреждения культуры, спорта или туризма. Для покупателя билетов и организаторов мероприятий будут созданы личные кабинеты для контроля покупки или продажи билетов и выгрузки отчетов, в том числе финансовых. Электронный билет будет содержать уникальный идентификатор билета, QR-код с информацией о месте проведения мероприятия, данные покупателя, дату и время покупки и правила использования билета", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Удмуртии.
Министерство информатизации и связи региона объявило конкурс по созданию и внедрению информационной системы "Культурно-туристический портал Удмуртской Республики". "Начальная цена контракта составляет 9,91 миллиона рублей. В сумму контракта входит оцифровка объектов культуры, спорта и туризма, обучение сотрудников данных учреждений и разработка билетной системы для учреждений культуры, спорта и туризма республики. Заявки от участников торгов принимаются с 27 августа до 18 сентября", - информирует ведомство.
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