Запрет на продажу БАД в интернете нужно сохранить, заявил Роспотребнадзор

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Запрет на продажу биологически активных добавок в интернете необходимо сохранить, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее газета "Известия" сообщила, что с 2021 года в России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете. По данным издания, Роспотребнадзор в рамках "регуляторной гильотины" планирует признать утратившими силу ограничения, которые указаны в одном из СанПиНов.
"Роспотребнадзор... придерживается позиции о необходимости сохранения запрета на реализацию БАД к пище, а также лекарственных средств и алкогольной продукции с использованием интернета", - говорится в сообщении.