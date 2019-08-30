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РИА Новости

Запрет на продажу БАД в интернете нужно сохранить, заявил Роспотребнадзор

19:42 30.08.2019
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© Depositphotos / RonstikБиологически активные добавки
Биологически активные добавки
© Depositphotos / Ronstik
Биологически активные добавки. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Запрет на продажу биологически активных добавок в интернете необходимо сохранить, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее газета "Известия" сообщила, что с 2021 года в России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете. По данным издания, Роспотребнадзор в рамках "регуляторной гильотины" планирует признать утратившими силу ограничения, которые указаны в одном из СанПиНов.
"Роспотребнадзор... придерживается позиции о необходимости сохранения запрета на реализацию БАД к пище, а также лекарственных средств и алкогольной продукции с использованием интернета", - говорится в сообщении.
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