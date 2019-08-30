Польша собирается закупить у США 32 истребителя F-35

ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Польша в рамках проведения военной модернизации намерена закупить 32 истребителя F-35 у США, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации.
Чиновник напомнил, что в июне президенты США и Польши подписали соглашение по обороне, которое предполагает увеличение военного персонала в Польше на одну тысячу человек. Кроме того, по его словам, Польша проводит военную модернизацию и "планирует закупить 32 истребителя F-35".
15:51Сказано в эфире"Аргумент". Востоковед прокомментировала планы Турции по закупке Су-57Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам истребителей Су-57. Как отметила в эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян, турецкий лидер по-прежнему демонстрирует независимую позицию.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". Планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа-2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Вместо себя Трамп направил в Польшу вице-президента Майка Пенса.
Чиновник отметил, что поездка Трампа будет вскоре перенесена на другое время.
Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский сообщил, что Трамп, вероятно, посетит Польшу осенью.