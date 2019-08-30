Польша собирается закупить у США 32 истребителя F-35

ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Польша в рамках проведения военной модернизации намерена закупить 32 истребителя F-35 у США, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации.

Чиновник напомнил, что в июне президенты США и Польши подписали соглашение по обороне, которое предполагает увеличение военного персонала в Польше на одну тысячу человек. Кроме того, по его словам, Польша проводит военную модернизацию и "планирует закупить 32 истребителя F-35".

Ранее президент США Дональд Трамп отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". Планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа-2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Вместо себя Трамп направил в Польшу вице-президента Майка Пенса.

Чиновник отметил, что поездка Трампа будет вскоре перенесена на другое время.