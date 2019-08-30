Минобороны увело разгонный блок "Бриз-КМ" на орбиту захоронения

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Воздушно-космические силы России завершили операцию по уводу разгонного блока "Бриз-КМ" с орбиты запущенного с Плесецка космического аппарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны РФ.
"Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова провели операции по уводу разгонного блока "Бриз-КМ" с целевой орбиты космического аппарата", - сказали в Минобороны.
Для этого на разгонном блоке "Бриз-КМ" был включен двигатель, что придало разгонному блоку импульс, необходимый для увода на орбиту высотой около 640 км в перигее и свыше 950 км в апогее.
Пуск проведен в 17.00 мск с третьей пусковой установки космодрома Плесецк (Архангельская область). В 17.05 разгонный блок "Бриз-КМ" в связке с космическим аппаратом отделился от ракеты и начал выведение спутника на целевую орбиту. Впоследствии спутник был успешно доставлен на заданную орбиту.