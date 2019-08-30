Глава Южной Осетии заявил, что не собирается воевать с Грузией

ЦХИНВАЛ, 30 авг - РИА Новости. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что с Грузией не будет никакого военного противостояния из-за ситуации вокруг грузинского блокпоста, установленного в километре от осетинского села Цнелис.

"Хочу до всех довести, что никакого военного противостояния, чего хочет грузинская сторона, не будет!" - написал Бибилов на своей странице в Facebook .

По его словам, жители села "уже в полной безопасности" и находятся под охраной пограничной службы Южной Осетии. Также президент опроверг слухи, что он вывез свою семью.

"Моя семья находится на месте, за исключением старшего сына, который выехал на учебу в Москву в сопровождении своей матери!" - написал Бибилов.

Руководитель делегации Южной Осетии Егор Кочиев в четверг заявил, что Южная Осетия на встрече в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) потребовала от Грузии до утра пятницы убрать пост полиции на границе в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис), в противном случае югоосетинской стороной будут предприняты "законные способы для защиты населения от возникающих угроз".