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РИА Новости

Глава Южной Осетии заявил, что не собирается воевать с Грузией

19:36 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 30 авг - РИА Новости. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что с Грузией не будет никакого военного противостояния из-за ситуации вокруг грузинского блокпоста, установленного в километре от осетинского села Цнелис.

"Хочу до всех довести, что никакого военного противостояния, чего хочет грузинская сторона, не будет!" - написал Бибилов на своей странице в Facebook.

По его словам, жители села "уже в полной безопасности" и находятся под охраной пограничной службы Южной Осетии. Также президент опроверг слухи, что он вывез свою семью.
"Моя семья находится на месте, за исключением старшего сына, который выехал на учебу в Москву в сопровождении своей матери!" - написал Бибилов.
Руководитель делегации Южной Осетии Егор Кочиев в четверг заявил, что Южная Осетия на встрече в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) потребовала от Грузии до утра пятницы убрать пост полиции на границе в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис), в противном случае югоосетинской стороной будут предприняты "законные способы для защиты населения от возникающих угроз".
В пятницу недалеко от грузинского блокпоста прошла техническая встреча в формате МПРИ. По словам президента Бибилова, позиция Южной Осетии остается неизменной, грузинская сторона должна убрать свой пост. Кроме того, Бибилов отметил, что Комитету госбезопасности поручено выставить пост, "чтобы люди в этом селе чувствовали себя защищенными".
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