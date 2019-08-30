Волонтеры рассказали о состоянии девочки, найденной в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Девочка, которую нашли в лесу в Тосненском районе Ленинградской области после того, как она потерялась во время прогулки, чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Лиза Алерт".

"Заявка на поиск шестилетней девочки Алины поступила днем в четверг в 14.55. По вводной информации, девочка потерялась в лесу, недалеко от СНТ в Ленинградской области во время прогулки с дедушкой. Ее нашел волонтер в лесу в 19:45", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в это время еще светло. Найденная девочка сообщила волонтёрам, что страшно ей не было.

"Ребенок чувствует себя хорошо, не успел даже испугаться, и все обернулось для девочки небольшим приключением", - рассказали в отряде.