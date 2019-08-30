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РИА Новости

Волонтеры рассказали о состоянии девочки, найденной в Ленинградской области

19:29 30.08.2019
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© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
Сотрудник отряда Лиза Алерт
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Девочка, которую нашли в лесу в Тосненском районе Ленинградской области после того, как она потерялась во время прогулки, чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Лиза Алерт".
"Заявка на поиск шестилетней девочки Алины поступила днем в четверг в 14.55. По вводной информации, девочка потерялась в лесу, недалеко от СНТ в Ленинградской области во время прогулки с дедушкой. Ее нашел волонтер в лесу в 19:45", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в это время еще светло. Найденная девочка сообщила волонтёрам, что страшно ей не было.
"Ребенок чувствует себя хорошо, не успел даже испугаться, и все обернулось для девочки небольшим приключением", - рассказали в отряде.
По данным местных СМИ, о пропаже шестилетней девочки в лесу рядом с деревней Трубников Бор в полицию в четверг сообщил ее дедушка.
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