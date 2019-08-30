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РИА Новости

Послы G7 пожелали успехов новому кабмину Украины и Раде

19:25 30.08.2019
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© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) пожелали успехов новым кабинету министров Украины, Верховной раде, генпрокурору и главе Службы безопасности и заявили, что готовы к сотрудничеству ради реформ.
В четверг Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Новым генпрокурором стал Руслан Рябошапка, Службу безопасности возглавил Иван Баканов.
"Послы G7 приветствуют назначение премьер-министра, кабинета министров, нового генерального прокурора и председателя СБУ. Они желают им, как и Раде, успехов в выполнении их обязанностей и остаются готовыми к сотрудничеству с ними ради реформ на благо украинского народа", - говорится в заявлении послов в Twitter.
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Иван БакановАлексей ГончарукРуслан РябошапкаСитуация на УкраинеG7Генеральная прокуратура УкраиныСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныКабинет министров УкраиныУкраинаВ мире
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