Послы G7 пожелали успехов новому кабмину Украины и Раде

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) пожелали успехов новым кабинету министров Украины, Верховной раде, генпрокурору и главе Службы безопасности и заявили, что готовы к сотрудничеству ради реформ.
В четверг Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Новым генпрокурором стал Руслан Рябошапка, Службу безопасности возглавил Иван Баканов.
"Послы G7 приветствуют назначение премьер-министра, кабинета министров, нового генерального прокурора и председателя СБУ. Они желают им, как и Раде, успехов в выполнении их обязанностей и остаются готовыми к сотрудничеству с ними ради реформ на благо украинского народа", - говорится в заявлении послов в Twitter.