Послы G7 пожелали успехов новому кабмину Украины и Раде

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) пожелали успехов новым кабинету министров Украины, Верховной раде, генпрокурору и главе Службы безопасности и заявили, что готовы к сотрудничеству ради реформ.

В четверг Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Новым генпрокурором стал Руслан Рябошапка, Службу безопасности возглавил Иван Баканов.