На МКС начали проводить эксперименты с роботом "Федор"

Подготовка робота Skybot F-850 (робота "Федора") на Байконуре к полету к МКС. Архивное фото

Подготовка робота Skybot F-850 (робота "Федора") на Байконуре к полету к МКС

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российский космонавт Александр Скворцов приступает к проведению экспериментов с роботом "Федор" на борту Международной космической станции (МКС).

Трансляция переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами ведется НАСА.

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот был перенесен на станцию 29 августа. Посадка "Союза МС-14" с "Федором" в Казахстане намечается в ночь на 7 сентября.

"Я нахожусь на рабочем месте. Я полностью одет. Шлем на мне. Готов к работе", - сказал Скворцов.

Космонавт находится в модуле "Звезда", облаченный в подключенный проводами к компьютеру экзоскелет, который позволяет дистанционно управлять роботом. Его коллега Алексей Овчинин при этом находится в модуле "Поиск", где установлен сам "Федор".