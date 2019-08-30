Главы МИД России и Катара обсудили ситуацию в Афганистане и Сирии

"Главы внешнеполитических ведомств России и Катара предметно обсудили ряд актуальных вопросов российско-катарской повестки дня в развитие договоренностей, достигнутых ранее в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Аль Тани. Также состоялся обмен мнениями по вопросам содействия урегулированию в Афганистане и Сирии", - сообщил МИД РФ.

Делегации США и "Талибана" начали очередной раунд переговоров в Дохе 22 августа. Они рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Как заявил РИА Новости бывший командир талибов Акбар Ага, текст мирного соглашения США и "Талибана" готов, заключение договора ожидается на предстоящих выходных.