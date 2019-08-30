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РИА Новости

Главы МИД России и Катара обсудили ситуацию в Афганистане и Сирии

19:22 30.08.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу провел телефонный разговор с катарским коллегой, председателем совета министров Катара Мухаммедом Аль Тани, стороны обсудили ситуацию в Афганистане и Сирии, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Разговор состоялся по инициативе катарской стороны.
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"Главы внешнеполитических ведомств России и Катара предметно обсудили ряд актуальных вопросов российско-катарской повестки дня в развитие договоренностей, достигнутых ранее в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Аль Тани. Также состоялся обмен мнениями по вопросам содействия урегулированию в Афганистане и Сирии", - сообщил МИД РФ.
Делегации США и "Талибана" начали очередной раунд переговоров в Дохе 22 августа. Они рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Как заявил РИА Новости бывший командир талибов Акбар Ага, текст мирного соглашения США и "Талибана" готов, заключение договора ожидается на предстоящих выходных.
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Сергей ЛавровАфганистанКатарСирияТалибанРоссияПолитика
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